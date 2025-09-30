Президент Садыр Жапаров вечером 30 сентября выступил с обращением к народу. Как и ожидалось в своей речи глава государства в основном говорил про досрочные выборы в Жогорку Кенеш.

Жапаров поблагодарил депутатов 7 созыва парламента за то, что они пошли на самороспуск для «долгосрочной стабильности государства».

Президент напомнил, что все три смены власти в стране были так или иначе связаны с выборами и заверил, что сейчас махинации с голосами невозможны.

«Старую избирательную систему мы ликвидировали. Времена, когда заранее печатали бюллетени, грузили их грузовиками и под охраной доставляли на участки, остались в прошлом. Сейчас все оцифровано. […] Отныне при проведении выборов во время подсчета голосов и подведения итогов никакого влияния со стороны власти не будет», — сказал он.

Глава государства заявил, что предстоящие выборы «будет лично контролировать от начала до конца как арбитр» и если будут какие-то нарушения, то он сам примет участие в разбирательствах ЦИК, создаст комиссию и направит туда своих доверенных людей.



Также Жапаров потребовал от работников айыл окмоту, госслужащих, учителей и врачей не вмешиваться в ход выборов и предупредил, что это повлечет за собой не только увольнение, но и строгую ответственность.

Избирателей же президент призвал не продавать голоса, отметив, что «власти создали все условия для проведения честных выборов».



«Депутат, купивший ваш голос, не будет работать для вас или для государства — он будет пять лет работать на себя, чтобы вернуть средства, потраченные на выборы. Если вы продадите свой голос, вы не увидите такого депутата в своем округе в течение пяти лет», — предупредил он.

Кроме того, президент остановился на том, что в новом созыве Жогорку Кенеша будет как минимум 30 депутаток (33,3%) — из 30 округов мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).

«Видите? Мы ввели систему, которой нет ни в одной стране мира*. Мы сказали: права женщин не должны быть ограничены. Мы — народ, который уважает женщин. Из нашего народа вышли женщины, управлявшие страной, и героини, защищавшие родину. Те самые страны, которые громко заявляют о защите прав человека и прав женщин, на самом деле не создают таких условий для женщин. Их слова расходятся с делами. Других они хорошо умеют учить и требовать, но сами эти требования на практике не выполняют», — подчеркнул он.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября.

*Представленность женщин в парламентах и в исполнительной власти во многих странах значительно ниже 50%, хотя, по данным ООН, в этом вопросе наметилась позитивная тенденция. При этом, европейские и скандинавские страны находятся на вершине рейтингов с 45,7% депутаток в парламентах, в то время как регион Ближнего Востока и Северной Африки всего 17,7% депутаток.

В Кыргызстане ранее была введена гендерная квота, которая должна была гарантировать 30% представительство женщин в парламенте. Однако эта гендерная квота почти никогда не соблюдалась.