Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно указу главы государства, ЦИК поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством и обеспечить возможность дистанционного голосования.

Досрочные выборы состоятся по новой системе: в 30 избирательных округах изберут по три депутата. Из них два мандата будут предоставлены мужчинам, а один — женщинам. Таким образом, как минимум 30 из 90 мест займут женщины.

По данным ЦИК, в Кыргызстане на сегодняшний день насчитывается 4 миллиона 237 тысяч избирателей. Они смогут голосовать на предстоящих выборах не только по месту регистрации, но и на любом удобном для них участке.

Досрочные выборы проводятся после того, как депутаты VII созыва Жогорку Кенеша приняли решение о самороспуске.