Президент Садыр Жапаров вечером 30 сентября выступил с обращением к народу. В своей речи глава государства в основном говорил про досрочные выборы в Жогорку Кенеш, но также обмолвился и о выборах президента.

Жапаров отметил, что недавнее решение о самороспуске депутаты Жогорку Кенеша приняли самостоятельно и поблагодарил их за то, что они пошли на это ради «долгосрочной стабильности государства».

«Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники — я не просил ни одного депутата инициировать роспуск. Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80% населения*. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90%. Потому что я чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде», — заявил он.



*Однако утверждение Жапарова о том, что его поддержали 80% кыргызстанцев неверно. Согласно данным Нацстаткома, в Кыргызстане в 2021 году было 6,6 млн человек. Из них 3,5 млн были избирателями (данные ЦИК, январь 2021 года) — то есть могли голосовать.

На президентских выборах 2021 года окончательная явка избирателей составила 39,75%. Из них за кандидатуру Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Но — от числа тех, кто пришел на выборы, а не от всех кыргызстанцев.

О том, что Жапаров пойдёт на второй президентский срок известно с начала 2024 года. Тогда замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что «народ сам не позволит» 56-летнему Жапарову уйти с поста президента после одного срока.

«Конституция позволяет, поэтому он не оставит это на полпути. Народ и сам не позволит. У народа есть надежда, и в ближайшие три года он станет свидетелем больших достижений», – сказал тогда Байсалов.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября. Они пройдут по новой системе: в 30 избирательных округах кыргызстанцы будут выбирать по три депутата. Из них один мандат будет гарантирован женщинам.

Президентские выборы назначены на конец января 2027 года.