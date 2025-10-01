Президент Садыр Жапаров отреагировал на убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, которая перед этим была изнасилована. Как сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, глава государства взял это дело под личный контроль и дал поручение ужесточить наказание за подобные преступления.

По словам Алагозова, президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации президента Мурату Укушеву «подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин».

«В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Президент Садыр Жапаров считает, что преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными», — отметил он.

По подозрению в убийстве Айсулуу Мукашевой задержали 41-летнего мужчину.

По данным милиции, девушка вышла из дома в Барскооне днём 27 сентября. Она направлялась к подруге в Каракол и при въезде в село Барскоон камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она садится в машину к подозреваемому. Вероятно она села в попутное авто.

Следствие выяснило, что в тот же день мужчина увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13:00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Кажы-Сай он задушил девушку.

Тело Айсулуу Мукашевой нашли в Боомском ущелье — на 14-м километре автодороги Жел-Арык в Кеминском районе Чуйской области. 30 сентября девушку похоронили. Она училась в 11 классе.



Инициатива вернуть смертную казнь поднималась не так давно. В 2022 году после после резонансных случаев насилия в отношении несовершеннолетних депутаты инициировали законопроект, по которому предлагалось применять смертную казнь за изнасилование несовершеннолетних.



Однако некоторые эксперты и часть депутатов выступили против этой инициативы, отмечая, что судебная система в Кыргызстане несправедлива, поэтому власти могут «стать причиной смерти сотен невиновных людей». Против высказался и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, подчеркнув, что «Кабмин будет активно стоять на защите Конституции от такого рода импульсивных инициатив».



После этого инициаторы законопроекта обратились в Конституционный суд, чтобы он дал заключение к проекту закона. К какому выводу пришел суд не сообщалось.

Мораторий на смертную казнь ввели в Кыргызстане в 1998 году. А 25 июня 2007 года Жогорку Кенеш отменил такой вид наказания и установил максимальное возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Действующая Конституция запрещает смертную казнь.