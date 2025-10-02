Против родственника убитой на Иссык-Куле девушки возбудили уголовное дело за распространение ложной информации. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сыймык Нарынбек уулу давал журналистам интервью о похищении, изнасиловании и убийстве своей 17-летней родственницы в Иссык-Кульской области. После того, как пользователи соцсетей раскритиковали эффективность работы милиции, парня арестовали и возбудили против него уголовное дело.

В интервью с кыргызским СМИ Нарынбек уулу сообщил, что родственники начали поиски в тот же день, когда девушка пропала. Они пытались обратиться в милицию за помощью, но в местном отделении сказали, что начнут искать только через три дня. Потом родственники обратились в милицию Джети-Огузского района, те сразу начали поиск и вскоре задержали подозреваемого.

После этого на Министерство внутренних дел (МВД) обрушился шквал критики в социальных сетях.

В ответ, МВД распространило видео, в котором Нарынбек уулу заявил, что он не родственник убитой, в интервью СМИ переврал все факты и вообще делал это все только ради хайпа.

Однако, мать и тетя убитой публично подтвердили, что парень — их родственник и что они попросили его рассказывать журналистам о произошедшем. Насколько правдиво все остальное, что Нарынбек уулу сказал на видео и делал ли он это под давлением — не известно.

На следующий день милиция сообщила об аресте парня. Против него возбудили уголовное дело за «заведомо ложное сообщение о совершении преступления», которое было сделано из корыстных побуждений.

Ведомство уверяет, что слова парня о том, что в местном отделении милиции отказались сразу начать поиски пропавшей — не правда.

«Установлено, что он не владеет достоверными сведениями об обстоятельствах трагедии. Распространяя вымышленные подробности, ввел в заблуждение общественность и усилил напряженность в обществе», — объясняют задержание Нарынбек уулу в МВД.

Его водворили в изолятор временного содержания.

Айсулуу Мукашева вышла из дома в селе Барскоон 27 сентября. Она поехала к подруге в соседнее село и пропала. Позже выяснилось, что два дня спустя девушку похитили, изнасиловали и убили.

Подозреваемого находится в изоляторе временного содержания. Он признался в совершении преступления и против него возбудили уголовное дело.