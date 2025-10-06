Адвокат Кайсын Абакиров 6 октября сообщил журналистам «Клоопа», что в Бишкекский горсуд подана апелляция на обвинительный приговор Первомайского райсуда столицы в отношении четверых бывших сотрудников издания. Ранее райсуд приговорил двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова к пяти годам лишения свободы, а два бухгалтера получили по три года пробации.

Бывших сотрудников «Клоопа» осудили по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов, указанных в обвинении выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.



Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы в суде заявили, что ранее их вынудили признать вину в обмен на домашний арест.

Обвинительный приговор по делу «Клоопа» осудили Human Rights Watch, Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), «Репортеры без границ» и Международное партнерство за права человека (IPHR) и другие международные организации. Они призвали освободить осужденных. Также Платформа действий медиа Кыргызстана, объединяющая десятки представителей СМИ и активистов республики, призвала суд пересмотреть решение по делу «Клоопа».