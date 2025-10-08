Шоровский самолёт

Недавно журналисты из Молдовы выяснили, что президент Садыр Жапаров летает на бизнес-джете беглого молдавского олигарха Илана Шора, который находится под санкциями. Речь идёт о бизнес-джете Gulfstream G450. По данным журналистов, Жапаров использует этот самолёт для официальных визитов и частных поездок.

Однако это не впервый раз, когда президент использует бизнес-джеты для поездок. «Клооп» собрал информацию о полётах Жапарова и рассказывает на чём летал президент.

Бизнес-джеты

В ноябре 2021 года Жапаров летал на частном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000 на Глобальный климатический форум в Глазго. В пресс-службе президента тогда объяснили это тем, что арендовать бизнес-джет пришлось, так как тогдашний борт №1 ТУ-154 не соответствовал техническим нормам Евросоюза и Великобритании, следовательно не мог приземлиться в Глазго.

У кого был арендован самолет и сколько на это выделено средств власти тогда не сообщили. СМИ же писали, что аренда такого самолёта стоит 12 тысяч евро за час полета.

В феврале 2022 года на таком же частном самолете президент летал в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, а позже в Анкару. Осенью того же года президент полетел на частном джете Bombardier Global Express XRS в США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. СМИ писали, что полет только в одну сторону обошелся в более чем 100 тысяч евро.

Тогда в пресс-службе президента отмечали, что с кыргызской стороны было оплачено только топливо, а сам полёт был бесплатным. «Если кыргызскую сторону все устроит, то этот самолет будет куплен в лизинг», — заявили в пресс-службе.

Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов тогда заявлял, что такие полёты «не роскошь, а государственная необходимость». Он отмечал, что на укрепление государственного потенциала во всех отношениях, как социально-экономических, так и военных и политико-дипломатических, руководство страны и в дальнейшем не будет жалеть сил и средств.

«Мы решительно распрощались с “синдромом нищеты” и строим сильное и процветающее государство», — говорил он.

Осенью 22-го президент летал на бизнес-джете Embraer Legacy 600 и в соседний Казахстан. А в конце года Жапаров полетел в Катар на частном бизнес-джете. Тогда пресс-служба президента настаивала, что визит в Катар был рабочим, но президент успел посмотреть и финальный матч Чемпионата мира по футболу.

Тогдашний пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев говорил, что вскоре завершится процедура оформления частного борта в лизинг – это будет либо Bombardier Challenger либо Embraer Legacy. Однако Кыргызстан купил другие самолёты.

В конце 2023 года Кыргызстан купил самолет Beechcraft King Air 360 вместимостью от 8 до 11 человек. Воздушное судно предназначено для перелётов внутри страны или в соседние государства. В администрации президента говорили, что самолёт используют при поездках членов Кабмина в регионы, чтобы они быстро туда добирались и работа была эффективной.



Журналист Болот Темиров писал, что самолёт купили за $8 млн из бюджета. В администрации президента отмечали, что самолет купили за счет доходов международного аэропорта «Манас», но точную сумму не называли.

Новый борт №1

Весной 2024 года для руководства страны купили Airbus A320 за счет бюджетных денег. Самолёт 2002 года выпуска используют для перевозки делегаций и первых лиц государства.

Тем самым Airbus A320 заменил старый президентский борт Ту-154. Садыр Жапаров регулярно летает на нем зарубеж, однако власти до сих пор не обнародовали стоимость нового борта №1.