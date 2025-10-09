Несколько месяцев назад рынок в Кара-Суу, второй по величине в Кыргызстане, потрясла дикая история. Базарком Нурбек Эргешов избил торговца за отказ платить долю. Спустя несколько дней стороны «помирились», но на примирительном видео говорит только Эргешов, а пострадавший — молчит и выглядит растерянным. «Клооп» решил узнать, что происходит за воротами Кара-Суу. Оказалось, недавняя национализация рынка не изменила царившие там клановые порядки. Наоборот, беспредел только усилился.

«Бил кулаком и телефоном»

Рынок Кара-Суу называют «Южным Дордоем». Торгуют здесь точно так же — из морских контейнеров. В них же и хранят товар. Кто-то из торговцев арендует контейнеры, кто-то владеет ими. При этом все платят администрации за аренду земли под контейнерами и согласовывают их размещение с начальством.

В конце июня 2025 года торговец Исламбек Халилов решил продать свой контейнер и пошел к базаркому Нурбеку Эргешову согласовать сделку. Но тот потребовал долю от стоимости контейнера. А после отказа Халилова начали бить по голове кулаком и телефоном.

Базарком сам просил 10%. Он снова и снова говорил, что я обязан дать (10%). Я сам видел тех, кто бил. Меня били три человека.

10% это незаконные деньги.

Пострадавший вызвал милицию, но прибывшие сотрудники взяли заявление не только у него, но и у Эргешова, который обвинил торговца в нападении.

В тот день он сам зашел ко мне. Зашел и напал на меня. Я его не знаю. Какие 10%? Что за 10%? Я этого не знаю..

А через несколько дней Нурбек Эргешов опубликовал примирительное видео.

Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наше дело. Мы двое помирились, стали братьями. Так называемые журналисты, блогеры, которые немного неправильно опубликовали. У них, у всех вас мы просим, чтобы вы никогда не публиковали нас в соцсетях и других местах.

Люди, знакомые с ситуацией, рассказывают, что базарком пришел в больницу, чтобы попросить прощения и возместить ущерб. Там он стал упрашивать торговца опровергнуть сообщение об избиении. Тот отказался, и тогда Эргешов сам записал селфи.

Сам Халилов говорить об этом боится — он в ужасе от того, что столкнулся с влиятельными людьми.

Второй после «Дордоя»

Чтобы лучше понять происходящее на рынке сегодня, нужно вернуться в прошлое. Кара-Суу — второй по величине после «Дордоя» рынок Кыргызстана, огромный торговый узел на юге страны. Здесь пересекаются пути из Китая, Узбекистана и Таджикистана. После распада СССР именно такие рынки стали спасением для сотен тысяч человек: китайские товары, дешевый опт, заработок для семей.

Рынок возник еще в восьмидесятых, когда советская власть открыла в Кара-Суу колхозный базар. В девяностых, после развала СССР, его перенесли за город, где он оброс новыми рядами. Контролировали его десятки частных управляющих — базаркомов. Многие из них были в прошлом госслужащими или выходцами из бандитских кругов.

При Бакиеве рынок стал объектом серьезных разборок. Его бывший совладелец, авторитетный спортсмен из Джалал-Абада Баяман Эркинбаев, был убит, его брат поджег себя на акции протеста, но выжил, погибли еще несколько человек. Долю Баямана «национализировали». Эта доля называлась «Туратали». Точно так же называется госпредприятие, которое и сейчас официально управляет рынком.

В десятых Кара-Суу оказался в орбите влияния семьи Матраимовых. Потоки китайского импорта шли через таможенный терминал Матраимова рядом с рынком. Контрабанда и схемы по растаможке приносили огромные суммы наличных.

В виде такой государственно-частной химеры рынок просуществовал еще несколько лет. В 2021 году, после прихода к власти Садыра Жапарова, был уволен старый, назначенный еще при Бакиеве директор, а на его место вскоре пришел наш сегодняшний герой — Нурбек Эргешов.

Он взялся за рынок с энтузиазмом. Всего через пару лет, в 2023 году, госпредприятие «Туратали базары» под руководством Эргешова подписало договор о государственно-частном партнерстве с компанией «Торговый рынок Кара-Суу». Новый инвестор обещал вложить в рынок более 1 миллиарда сомов. Деньги пошли на строительство торгового центра. Правда, журналисты быстро выяснили, что хозяйка компании-инвестора приходится базаркому Эргешову …. матерью.

Эту коллизию даже обсуждали в Жогорку Кенеше. Правда, не называя имен.

Бурная деятельность Эргешова привела к конфликтам. В 2023 году группа торговцев пожаловалась, что кроме земли под торговый центр, ему понадобились и соседние земли. Участки стали отбирать у частных собственников через суд.

Наши поставления отменяют. Отменяют красные книги. Отмена красных книг означает, что нет закона.

Нурбек Эргешов хочет забрать мою землю, на которую у меня есть все документы.

Здесь у 200 человек есть красная книга. Если не верите, мы можем принести и показать. Кадастр предоставил суду дела всех 200 человек, для того чтобы аннулировать.

А вскоре на рынке и вовсе начался беспредел.

Как базарком Кара-Суу лишил семью Ташиевых магазинов и дома

В апреле 2024 года, буквально в один день, были снесены магазины Турдушкан Ташиевой, расположенные рядом с рынком Кара-Суу. Оба находились в частной собственности, а внутри был товар. Решение о сносе суд принял через несколько дней после демонтажа магазинов — без участия Ташиевой.

Первый магазин Турдушкан купила еще в конце девяностых. Продала жилье и приобрела помещение в 30 квадратных метров, а потом приватизировала его. В 2021 году она взяла кредит в банке и купила второй магазин.

Оба магазина Ташиевой находились не на территории рынка, а по соседству с ним. Но рядом с ними на рынке вырыли котлован — видимо, для строительства еще одного торгового центра. И магазин снесли.

За два года базарком не поставил даже два кирпича. Выкопал котлован, но не поставил даже два кирпича.

Адекватной компенсации за снос Турдушкан Ташиева не получила. После обращения в прокуратуру ей предложили помещение на складе. Но торговать там было невозможно. Тогда базарком выделил ей два контейнера на рынке. Но когда она снова начала торговлю, выяснилось, что эти контейнеры — чужие.

Дал мне чьи-то два контейнера. После того, как я в этих контейнерах проработала 15 дней, у меня их он забрал. Обманули. Оказывается, у них есть хозяин. Дали еще два (контейнера). Теперь мне звонит (хозяин контейнера). Говорит знает, что я взяла (контейнеры) в аренду на 10 лет. Говорит, что это его контейнер. Говорит, что все это его, и есть бумаги от нотариуса на контейнер.

В конце сентября контейнеры Турдушкан вскрыли с помощью болгарки. Весь ее товар исчез.

В тот же день у Ташиевой из-за стресса умер муж. А за месяц до этого скончался и брат мужа, тоже торговец с Кара-Суу. Женщина говорит, что она потеряла все нажитое.

Мы были 30 лет законными, а когда пришел Нурбек Эргешов, стали незаконными.

Мне скоро исполнится 60 лет. Не знаю, куда идти жить. Муж умер от переживаний, от их давления, 26 сентября 2024 года. В апреле незаконно снесли мои магазины. Источник, которым я кормила семью, снесли. Сейчас сын учится на втором курсе мединститута. Дочку, которая училась, заставила бросить учебу и работать продавцом.

Воспитывали пятерых детей. Брали кредиты на товар, еле выживали. А муж 15 лет работал дворником в Москве. У него тоже есть документы, что он работал в Москве. Умер, так и не побыв с детьми.

И таких, как Ташиева, на рынке Кара-Суу сотни. Истцом в интересах рынка выступает Госагентство по управлению госимуществом, которое восстановило срок давности по делам о приватизации, хотя с момента перехода земель в частную собственность прошло уже больше 20 лет.

Вернуть государству землю рынка было очень трудно. Незаконная выдача документов, неимение государственных актов, бардак при регистрации стали причинами того, что разбирательства продлились до 3 лет. Соответствующие государственные органы проверили документально каждый метр земли и вернули [государству] через суд.

А торговцы продолжают отдавать долги за уничтоженную недвижимость и товар.

Кредит в Оптима-банке выплачивала до января, несмотря на то, что мой магазин снесли. Фирмы (поставщики) в начале года давали нам заявки. Мои товары испортились (при сносе). Поэтому стала должна им. В настоящий момент у меня долг 6,5 млн (сомов). Банк сообщил, что завтра заберет мой дом. Вот, у меня есть бумага от них.

В поисках пропавших контейнеров

Как вышло, что в качестве компенсации Турдушкан Ташиевой дали чужие контейнеры? Оказывается, на рынке Кара-Суу это обычная практика.

Гульнара Ирисова торгует здесь детскими товарами уже много лет. Раньше она служила в милиции, а перед выходом на пенсию ее семья купила первый контейнер — за 18 тысяч долларов. Он был оформлен на брата.

Но поторговать удалось недолго: тяжело заболели родители. И тогда она сдала свое место в аренду соседям-оптовикам. Противостояние торговцев с Эргешовым до поры женщину не касались. Ее место было на одном из частных базаров и договор был заключен с одним из частных базаркомов.

С ними работа тоже была не сахар. Официально хозяева контейнеров платили только налог на землю. Но договор аренды земли надо было каждый год обновлять, и за это базаркомы требовали откупные, или, как здесь говорят, «долю». Если заплатишь — составят договор. Если нет — контейнеры выкинут с рынка.

В начале 2024 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев приехал в Кара-Суу и пообещал навести порядок на рынке.

На основе государственной программы рынок Кара-Суу перейдет полностью в государственную собственность. Никакие частные владельцы, которые раньше завладели, (не будут управлять рынком). Есть богачи, которые завладели по одному гектару, по два гектара, по три гектара, по пять гектаров. Всех приведем к порядку в рамках закона. В рамках закона всех приведем к порядку. Все эти земли будут возвращены государству. Будут построены нужные для народа большие торговые центры.

Никакие богачи нас не испугают, никакой криминал, те, у кого много денег… Сейчас никто никого не подкупит.

Торговцы обрадовались заявлению Ташиева.

Все мы аплодировали стоя таким словам, правильному решению, тому, что справедливость восторжествовала

Но на деле все стало только хуже. После национализации официальная плата на рынке — 220 сомов за квадратный метр. Но неофициальная «доля» стала выше.

В процессе, под предлогом обустройства рынка (контейнеры, киоски, лотки, работающие на аренде) он [Эргешов] стал выставлять “долю” и собирать крупные суммы. За составление договора аренды земли с каждого предпринимателя собрал по пять тысяч [долларов]

Летом 2024 года Ирисова хотела в очередной раз продлить договор аренды земли под контейнером, чтобы после смерти родителей торговать там самой. Но базарком все время откладывал встречу. А потом выяснилось, что ее контейнер давно продан — тем самым оптовикам, которые его арендовали.

Я июль, август за ним бегаю с этим договором, чтобы подписать на этот контейнер. Он мне — то “я в Оше”, то “я на суде”, то “я в Бишкеке”.

Оказывается он искал предлог, тормозил меня, потому что у них с 1 августа или с июля уже вышла договоренность.

Вскоре ее контейнер и вовсе исчез с рынка, а на его месте появился новый.

В августе 2024 года мой торговый контейнер 72 со складом в два этажа без предупреждения, без уведомления, без реальных причин был снесен, украден из ряда

Сначала в администрации рынка открещивались: мол, не знаем, куда делся контейнер. Но в итоге он нашелся — брошенный у обочины одной из дорог.

Ирисова обратилась с заявлением в милицию, но там ей предложили с Эргешовым…. договориться.

Сотрудники РОВД мне сказали: «Эже, вы зачем на него пишете заявление? Он же пользуется покровительством. Вы лучше не пишите, вы с ним договоритесь». А договоритесь — это речь о 5-10 тысячах долларов, которые я должна… Это откупные или доля. 5-10 тысяч долларов! Вдумайтесь в эту сумму!

Только через полгода, в марте 2025 года, было возбуждено уголовное дело по статье самоуправство.

Не кража, а самоуправство.

Однако в течение полугода ни одной бумаги истребовано не было. Одно только постановление о передаче земель ГП “Туратали” – и все

Из дела Ирисова узнала, что Эргешов заключил новый договор на ее место еще до того, как земля частных базаркомов официально перешла его госпредприятию.

В итоге дело по заявлению Ирисовой закрыли за отсутствием состава преступления. Летом 2025 года снова возобновили — и опять закрыли.

В Генпрокуратуру я ездила три раза. Президенту письма давала. И в прокуратуру давала (письма). Сколько обращений было и коллективных, и единичных – никто. Эргешов Нурбек Кудаяр ханом стал, он там пуп земли. Эргешовский закон там на территории рынка

Как и Турдушкан Ташиева, Гульнара Ирисова связывает с рынком благополучие всей своей семьи.

Я человек на пенсии. Содержала престарелую мать-инвалида. У меня на иждивении студент сын. И четыре несовершеннолетних ребенка. Источником существования меня и моего брата был этот контейнер. Работы нет как таковой. Откуда мы должны брать средства на прожиточный минимум, на обучение, на питание, на оплату коммунальных услуг? Откуда мы должны брать?

Ради всего хорошего

Объявляя национализацию, Ташиев уверял, что условия на рынке Кара-Суу улучшатся.

А вам, владельцам красных книг с двумя сотками, с тремя сотками, с пятью сотками дадим в этих торговых центрах места. Дадим вам в частную собственность. Вы там будете сидеть и торговать в тепле и уюте. Будете сидеть в чистом месте. Со всеми условиями. Построим наилучшим образом — с местом для питания и с туалетом. Все это сделает государство. У государства на это есть возможности.

Но на деле места в новом, уже построенном, торговом центре продают по цене в несколько десятков тысяч долларов за павильон, говорят торговцы. Рядом строится еще один, площадью 182 тысячи квадратов, за 75 млн долларов. Инвесторы — Кыргызско-Азербайджанский фонд и частники, имена которых публично не называют.

Какое юрлицо сейчас управляет рынком и по какому праву — до конца не ясно. В госпредприятии «Тураталы» Эргешов уже не работает. Новые договоры с торговцами он подписывает от имени компании «СК Стандарт Строй». В этой фирме все учредители — частные лица, государственной доли нет.

А тем временем работать на рынке Кара-Суу становится все сложнее — «доли» поднялись. Кто не хочет платить, тех выгоняют, а их торговые точки — отдают другим или сносят. Причем делают это постепенно, по пять-шесть человек в месяц, говорит Ирисова, — чтобы пострадавшие не успели объединиться.

Но почему же базарком Кара-Суу Нурбек Эргешов позволяет себе так много? Потому что за его спиной — самые главные люди страны. Вот он пьет чай за одним столом с президентом Садыром Жапаровым.

А на этом видео — выступает на митинге вместе с Камчыбеком Ташиевым.

О связях Эргешова наверху наслышаны и сами торговцы.

Сейчас суд полностью решает в пользу Нурбека. А Нурбек публикует фото, как он с Садыром Жапаровым пьет чай. Типа, смотри, власть — у нас. Как такое может быть, чтобы Садыр Жапаров с этим (человеком) чай пил?

Пусть Нурбек много не берет на себя, многоуважаемый Ташиев. Он прикрывается вашим именем. Использует имя вашего сына. Говорит, что приходится вам названным сыном. Знаем, что он джалалабадский. Но не знаем, каким родственником он вам приходится.

Связаться с самим Нурбеком Эргешовым не удалось. Юрист рынка Мухтар Жаргулов на вопросы «Клоопа» ответил, что он работает на рынке совсем недавно и точных подробностей историй Ташиевой и Ирисовой не знает. Но отметил, что магазин Ташиевой, по решению суда, незаконно стоял на сельхозземле, а у контейнеров Ирисовой был другой хозяин. Как это повлияло на продление договора Ирисовой на землю под контейнером, он не пояснил. По словам Жаргулова, его наняла компания «Стандартстрой», которой перешли права на государственно-частное партнерство от семейной компании Эргешова. Но как именно и когда это произошло, он не пояснил.

Неучтенные платежи за аренду — наличкой поверх официальной оплаты — на рынках Кыргызстана давно стали нормой. И, как мы видим, национализация от этого не спасает. На людях власти говорят, что богатеть должны не единицы, а «весь народ». Но пока эти единицы, связанные с властью, только повышают народу размер отката.