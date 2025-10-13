Администрация президента Садыра Жапарова инициировала законопроект, предусматривающий возвращение смертной казни в Кыргызстане. В документе указано, что смертная казнь будет предусмотрена за изнасилование детей и убийства, сопряженные с изнасилованием. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале koomtalkuu.gov.kg — оно продлится до 28 октября.

Законопроектом предлагается внести изменение в Конституцию. Так, разработчики инициативы хотят изложить часть 1 статьи 25 Основного закона в такой редакции:

«Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь. Посягательство на жизнь и здоровье человека недопустимо. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Смертная казнь может быть установлена законом только за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием».

В документе отмечается, что в Кыргызстане наблюдается рост случаев особо тяжких преступлений против детей и женщин, в том числе изнасилований и убийств, сопряженных с изнасилованием, которые вызывают чрезвычайную озабоченность как общества, так и государства в целом.

«Между тем, публикуемые в СМИ факты насилия над детьми, убийства женщин, сопряженные с изнасилованием, становятся обыденностью, общество это уже не шокирует, и это пугает. Пришло время обозначить четкую границу, за гранью которой любой человек совершивший насильственные действия в отношении детей и женщин становится вне этого общества, что влечет за собой самое суровое и справедливое наказание», — считают в администрации президента.

Авторы законопроекта подчеркнули, что смертная казнь будет применяться в качестве исключительной меры наказания и в рамках судебных процедур. Также указано, что вопрос о внесении изменения в Конституцию будет вынесен на референдум.

Ранее с инициативой вернуть смертную казнь выступил президент Садыр Жапаров. Это произошло после изнасилования и убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой. По его мнению, смертная казнь «если полностью не остановит, то значительно сократит количество» преступлений против детей и женщин.

Ряд экспертов и активистов выступили против, в том числе Национальный альянс по защите прав женщин и детей и Управление ООН по правам человека в Центральной Азии. Они отмечали, что смертная казнь не сможет решить проблему с ростом преступлений в отношении детей и женщин, а реальная защита возможна только через профилактику, эффективный надзор за опасными лицами, совершившими тяжкие преступления, и неотвратимость наказания, а такжн через госупрограмму по защите женщин и детей.

До этого инициатива вернуть смертную казнь в Кыргызстане поднималась в 2022 году после резонансных случаев насилия в отношении несовершеннолетних. Тогда депутаты инициировали законопроект, по которому предлагалось применять смертную казнь за изнасилование детей.

Однако некоторые эксперты и часть депутатов выступили против этой инициативы, отмечая, что судебная система в Кыргызстане несправедлива, поэтому власти могут «стать причиной смерти сотен невиновных людей». Против высказался и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, подчеркнув, что «Кабмин будет активно стоять на защите Конституции от такого рода импульсивных инициатив».



Мораторий на смертную казнь ввели в Кыргызстане в 1998 году. А 25 июня 2007 года Жогорку Кенеш отменил такой вид наказания и установил максимальное возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Действующая Конституция запрещает смертную казнь.