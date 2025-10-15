Ряд международных правозащитных организаций выступили с совместным заявлением, в котором осудили предложение властей Кыргызстана вернуть смертную казнь. Администрация президента Садыра Жапарова разработала законопроект, согласно которому предполагается казнить людей виновных в изнасиловании детей и убийстве, сопряженном с изнасилованием.

Правозащитники считают это предложение нарушением международных обязательств республики и популистской мерой, которая вряд ли поможет в борьбе с насилием в отношение детей и женщин.

Заявление подписали Freedom for Eurasia, Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, Araminta, Международная федерация за права человека (FIDH), People in Need (PIN) и Civil Rights Defenders.

В нём отмечается, что смертная казнь не снижает уровень преступности, а напротив, «создает риск злоупотреблений в условиях, когда судебная система уязвима перед коррупцией и безнаказанностью».

Правозащитники подчеркнули, что власти Кыргызстана «систематически не устраняют коренные причины гендерного насилия». К примеру, правоохранительные органы нередко отказываются регистрировать заявления женщин о насилии, и расследования по таким делам зачастую ведутся формально. Правозащитники напомнили о резонансных делах Айзады Канатбековой (2021 год) и Бурулай Турдалы кызы (2018 год), убийство которых было следствием халатности сотрудников милиции.

«Эти и другие события в Кыргызстане свидетельствуют о том, что предложение о восстановлении смертной казни представляется скорее популистской мерой, чем реальной попыткой обеспечить привлечение к ответственности за насилие, совершённое в отношении женщин и детей. […] Невыносимая боль семьи Айсулуу не должна использоваться в политических целях. Их трагедия отражает системные недостатки, которые продолжают подвергать риску женщин и девочек», — отметили правозащитники.

Ранее с инициативой вернуть смертную казнь выступил президент Садыр Жапаров. Это произошло после изнасилования и убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой. По его мнению, смертная казнь «если полностью не остановит, то значительно сократит количество» преступлений против детей и женщин.



После администрация президента вынесла подобный законопроект на общественное обсуждение — оно продлится до 28 октября. Потом вопрос вынесут на референдум.