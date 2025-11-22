Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее мать Раиса Атамбаева все еще находится на допросе — гораздо больше восьми часов. В своих сторис Шагиева сообщила, что ее мать, брат Кадырбек, политик Темирлан Султанбеков и его сестра на допросе с 8 утра. В 18 часов Шагиева сообщила, что не знает о местонахождении матери, но Темирлана Султанбекова и Кадырбека Атамбаева «увезли».

Мать Султанбекова сказала, что к ним ворвался в 6 утра спецназ.

Также Алия взяла комментарии у неназванных родных других задержанных — тоже неизвестно каких. Люди жаловались на насилие со стороны правоохранителей.

— То есть они выхватили у вас телефон и ударили?

— Да, ударили в лицо.

Так Шагиева беседовала с девушкой и ее мать добавила, что увидев это вступилась за дочь.

Другой молодой человек говорит, что вообще не понимает, почему задержали его родственника.

Неизвестно, родственники ли это соратников Атамбаева, или это близкие задержанных, например, за комментарии в соцсетях.

Ранее экс-глава финпола Сыймык Жапыкеев сообщал, что его доставили на допрос «за связь с Кадыром», с которым он не знаком. Пока неизвестно, задержан ли Кадыр Атамбаев, но его соратник Темирлан Султанбеков задержан по статье «Массовые беспорядки».

За ним следили и записали его разговор на кухне, в котором он говорил, что в ближайшие три года все может измениться и даже раньше, может произойти смена власти, а также размышлял, что новым президентом мог бы быть экс-премьер-министр Сапар Исаков.

