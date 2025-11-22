Экс-депутат Кубанычбек Кадыров также как и многие другие политики 22 ноября столкнулся с обысками. Он записал видеообращение к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

«Уважаемые кыргызстанцы, мы что, живем в 37 году? Меня пока не было дома к моей семье пришли четыре милиционера автоматчика в семь утра», — рассказал он. По его словам, милиционеры не предоставили документов, подтверждающих, кто они.

«В какое смутное время мы живем? Уважаемый Садыр Нуркожоевич, уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, что происходит? Если меня ищут — так я никуда не сбегал. Я в Бишкеке. Если бы мне прислали повестку или позвонили, я бы сам пришел», — говорит политик.

Политик Кубанычбек Кадыров был одним из тех, кто проходил по «Кемпир-Абадскому делу». За день до задержания вступил в Комитет по защите Кемпир-Абада.

Известен как лидер политической партии «Чындык». До начала своей политической карьеры 10 лет работал в правоохранительных органах. В 2008 году стал парламентарием в составе партии СДПК. Однако уже в 2010 году из-за смены власти в апреле ЦИК досрочно прекратила его депутатские полномочия.

В 2016 году Кадырова на основе скрытой аудиозаписи осудили на 12 лет по обвинению в «попытке насильственного захвата власти» вместе с экс-депутатом Бектуром Асановым. Обвиняемые опровергали все обвинения в свой адрес и назвали аудиозапись монтажом. Позже срок сократили. В феврале 2019 года суд освободил бывших депутатов условно-досрочно.

Дисклеймер: Суд признал деятельность сооснователя «Клопа» Рината Тухватшина и материалы издания экстремистскими. Теперь ставить лайки, комментировать и делиться материалами издания может быть опасно. Но читать материалы и смотреть видео все еще можно.