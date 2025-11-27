Глава Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке рассказал журналистам о жизни свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в Минске.

«Бакиев хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: “Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси”. Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — сказал он.

Лукашенко добавил, что Бакиев «очень страдает и скучает» по своей стране.

«Все мне говорит: “Вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу”. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством», — сказал Лукашенко.

Свержение Бакиева

Курманбек Бакиев покинул Кыргызстан после революции 7 апреля 2010 года — тогда кыргызстанцы вышли на митинг на главную площадь страны и свергли президента. Во время митинга снайперами по приказу Бакиева были застрелены более 80 человек.

Правление Бакиева ознаменовалось коррупцией, непотизмом и убийствами неугодных людей, в числе которых были политоппоненты, бывшие соратники, журналисты.

Бакиев бежал в Беларусь по приглашению Александра Лукашенко. В Кыргызстане в отношении Бакиева были возбуждены ряд уголовных дел и вынесены заочные обвинительные приговоры. Бакиева приговорили к 30 годам лишения свободы.

Пока Бакиев проживает в Беларуси в Кыргызстане сменилось три президента. Нынешние кыргызские власти тесно сотрудничают с бакиевскими людьми. Кроме того, президент Садыр Жапаров встречался с Бакиевым в Дубае. Также Конституционный суд Кыргызстана в апреле 2025 года разрешил пересмотр уголовных дел в отношении Бакиева при его личном участии. Все это говорит о попытках реабилитации Бакиева и его возможном возвращении в Кыргызстан.