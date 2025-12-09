Задержанный после видео с критикой власти акын Аскат Жетиген, которого признали виновным в якобы «призывах к захвату власти», останется в колонии до середины августа 2026 года. Об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

«Когда из Уголовно-исполнительного кодекса убрали колонии-поселения, я очень расстроилась, потому что Аскат имел право ходатайствовать об изменений условий и выйти на колонию-поселения. Но все равно надеялась хоть на УДО (условно-досрочное освобождение). Однако ГСИН ответил, что Аскату не положено УДО», — написала правозащитница.



Несмотря на положительную характеристику и отсутствие дисциплинарных взысканий акыну не положено условно-досрочное освобождение из-за статьи, по которой его лишили свободы «Публичные призывы к захвату власти».

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна».

С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы.

Узнайте об Аскате Жетигене больше в нашем архивном материале «Больше, чем поэт. Как акын Аскат Жетиген повторяет судьбу Токтогула».



После смены власти в 2020 году, статьи о призывах к захвату власти и призывах к беспорядкам стали дежурными — их используют для уголовного преследования активистов, правозащитников и журналистов, которые высказывают свое мнение о том, что происходит в Кыргызстане. Доказательством вины служат лишь экспертизы, которые делаю эксперты из государственной Академии наук по запросу Госкомитета нацбезопасности.

В ООН назвали аресты журналистов по статье о массовых беспорядках частью кампании Кыргызстана по подавлению инакомыслия и тенденции подавления независимых медиа в стране. Другие международные организации также неоднократно критиковали власти Кыргызстана за преследование активистов, правозащитников и журналистов.