10 декабря Конституционный суд Кыргызстана рассмотрел проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики», который продвигает администрация президента Садыра Жапарова. Законопроект прописывает возможность применения смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием. Кыргызстан отменил смертную казнь как наказание в 2010 году, и чтобы вернуть такую меру необходимо проводить референдум и вносить изменения в Конституцию.

Конституционный суд постановил в своем заключении, что законопроект от администрации президента о возврате смертной казни не может быть вынесен на референдум.



«Восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Конституции», — говорится в пресс-релизе Конституционного суда.



Конституционный суд, принимая свое решение, исходил из того, как возврат смертной казни может повлиять на изменение конституционного строя, центром которого в Кыргызстане являются демократический характер государства и фундаментальные права и свободы человека, такие как право на жизнь. Также судьи обращали внимание и на совместимость возврата смертной казни с международными обязательствами страны.

«Конституция закрепляет права и свободы человека в качестве высшей ценности, а система гарантий их обеспечения образует фундамент конституционного строя и предопределяет пределы допустимых изменений Основного закона. […] Запрет смертной казни и признание приоритетного значения права на жизнь имеют не только нормативное, но и ценностное измерение. Они отражают выбор государства и народа в пользу правового режима, исключающего применение этой меры наказания. Право на жизнь и запрет смертной казни выступают системообразующими принципами, задающими стандарты уголовной политики, содержания правосудия, деятельности правоохранительных органов и пенитенциарной системы. Восстановление смертной казни посредством конституционной поправки означало бы отказ от этих стандартов, разрыв преемственности правового развития и отход от избранного конституционного вектора, ориентированного на приоритет достоинства личности и усиление гарантий ее прав и свобод», — объясняется в пресс-релизе суда.

В Конституционном суде также отметили, что Кыргызстану необходимо соблюдать международные обязательства, когда принимаются решения на национальном уровне.

«Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, участницей которого является Кыргызская Республика, имеет своей целью полную и окончательную отмену смертной казни и не предусматривает механизма денонсации. Это означает, что государство, присоединившись к Протоколу, приняло на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь вновь и не прибегать к ней ни при каких обстоятельствах», — говорится в релизе суда.

В Конституционном суде добавили, что возврат смертной казни неизбежно поставит Кыргызстан в положение государства, которое нарушает договора, что несовместимо с тем, что в Конституции страны признано международное право и закреплен принцип добросовестного исполнения международных договоров.



Неокончательное решение?

В Кыргызстане в 2023 году был принят закон, позволяющий Конституционному суду отменять или пересматривать собственные решения. Его внес в парламент президент Садыр Жапаров.



Пересматривать или отменять свои решения Конституционный суд может по представлению президента или своего председателя в нескольких случаях:

при изменении нормы Конституции, на основании которой было принято решение;

при появлении обстоятельств, неизвестных Конституционному суду в момент вынесения решения;

в случае если решение противоречит моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызстана.

Поводом для такого законопроекта стало решение Конституционного суда о том, что граждане после 18 лет могут выбирать как отчество, так и матчество.



После этого председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, заявил, что не должно быть «никакого матчества», а спустя несколько дней администрация президента инициировала законопроект, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда.

После этого Конституционный суд отменил свое же решение по вопросу матронима, сейчас в Кыргызстане граждане могут брать только отчества.



Возврат смертной казни



С инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления в отношении женщин и детей выступил опять же президент Садыр Жапаров. Поводом для этого стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября в Иссык-Кульской области. Администрация президента разработала соответствующий законопроект, опубликовала его для общественных слушаний и направила на рассмотрение в Конституционный суд.



Международные правозащитные организации осудили предложение Садыра Жапарова, заявив, что возврат смертной казни не приведет к снижению уровня насилия, а также станет нарушением международных обязательств Кыргызстана.