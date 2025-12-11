Утром 11 декабря в дом матери активиста и подкастера Айбека Тенизбая в селе Кой-Таш пришли неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и задержали мужчину. Родные подозревают, что это могли быть сотрудники ГКНБ, но от ведомства пока не поступало информации о задержании или причинах задержания Айбека Тенизбая.

Айбек Тенизбай в прошлом работал в аппарате президента и парламенте. У него есть свой ютюб-канал, на котором он публикует видео-подкасты с разными кыргызскими деятелями. Он поднимает разные темы, но в том числе позволяет высказаться людям, которые подвергаются гонениям со стороны кыргызских властей, а также ее оппонентам. Например, на канале можно увидеть интервью правозащитницы Риты Карасартовой, оппозиционера Адахана Мадумарова, задержанного за разговор на кухне политика Темирлана Султанбекова.

Айбек Тенизбай также имеет довольно четкую гражданскую позицию. Так, накануне он поддержал Конституционный суд, который отказался возвращать смертную казнь. До этого несколько публикаций, в том числе критических, он посвятил экс-мэру Бишкека Нариману Тулееву, который занимается застройкой центра Бишкека. Он писал о выборах в парламент, Курманбеке Бакиеве и усилении российской пропаганды в Кыргызстане.