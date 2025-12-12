Три кандидата в 8 созыв парламента недовольны результатами выборов. Согласно результатам, озвученным сразу после выборов, все они проходили в Жогорку Кенеш по своему округу. Однако после пересчета бюллетеней и отмены результатов выборова на некоторых участках, они лишились возможности попасть в Жогорку Кенеш 8 созыва.

Жылдызкан Жолдошева

Жылдызкан Жолдошева когда-то была соратницей опального политика Садыра Жапарова, выступала в его поддержку в трудные для него времена. Но когда он пришел к власти, Жолдошева стала периодически критиковать его политику. Например, она призывала отпустить задержанных активистов и политиков, предлагала перейти на президентско-парламентскую форму правления, и напоминала президенту, что Кыргызстан — это демократическая страна.

Она уже была депутаткой раньше, в последние годы была делегаткой на курултае, и вот — баллотировалась в 8 созыв парламента. В своем 8 округе она получила 6% голосов избирателей и по предварительным итогам попадала в новый созыв.

Однако, обстоятельства изменились. 5 декабря глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков задолго до какой-либо реакции от ЦИК написал о разных нарушениях на выборах, из-за которых были аннулированы итоги выборов в целом округе — 13, а также на отдельных участках. В том числе на участках 5249 и 5514 8 округа. Региональная комиссия посчитала, что там были нарушения, итоги выборов по этим участкам отменили.

«Причиной тому послужило видео о подкупе избирателей. Хотя оно было снято не в нашем округе, а в округе №27 на Иссык-Куле. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщал депутат VII созыва Жаныбек Кыдыкбаев, там же он разместил видео», — рассказала Жолдошева.

Жылдызкан Жолдошева заявила, что из-за этого потеряла тысячу голосов и назвала решение региональной комиссии беззаконием. Экс-депутатка связала это решение с «проталкиванием родственницы главы ЦИК Тынчтыкбека Шайназарова Нуржамал Торобековой». Якобы Торобекова сообщала о подкупе в 8 округе 28 и 29 ноября. При этом видео, на которое ссылалась комиссия, принимая решение об аннулировании голосов на двух участках, было снято 30 ноября и в другом округе.

Торобекова действительно оказалась дальней родственницей главы ЦИК, однако тот отметил, что и Жолдошева его дальняя родственница. Что она также подтвердила.

Жолдошева обратилась в административный суд Бишкека 10 декабря, но там ей отказали в удовлетворении иска. Она намерена бороться дальше и идти в Верховный суд.

Итого в парламент от 8 округа проходят экс-депутаты Жанар Акаев и Уланбек Примов, а также соцработница Нуржамал Торобекова.

Ыргал Кадыралиева

Еще одна бывшая депутатка, которая столкнулась с похожей ситуацией — Ыргал Кадыралиева. Из-за предполагаемого подкупа региональная комиссия аннулировала итоги на нескольких участках и Ыргал потеряла часть голосов, что изменило расстановку — место Ыргал в тройке заняла заведующая ангионеврологическим отделением Ошской межобластной объединенной клинической больницы Чолпон Эгенбердиева.

«Очевидно, что аннулирование результатов выборов на этих участках было направлено на то, чтобы не дать мне мандат», — считает экс-депутатка.

Ыргал Кадыралиева сообщила в своих соцсетях, что Эгенбердиева — родственница нового главы Минздрава, бывшего чекиста Каныбека Досмамбетова.

Кадыралиева также пыталась обжаловать решение ЦИК и обращалась к президенту.

Кадыралиева — сестра Санжара Кадыралиева, депутата, которого убили в 2009 году. Другой ее брат Канжар имел проблемы с законом, что не помешало ему работать в прокуратуре. Сестра Суйсал была госслужащей, а еще фигуранткой материала журналистов о саунах и секс-работницах. Один из последних скандалов, связанных с ее семьей, был из-за нападения, в котором подозревали ее племянников.

Таким образом, в парламент от 9 округа проходят экс-спикер Узгенского кенеша Азамжан Жалилов, экс-депутат Данияр Толонов и медик Чолпон Эгенбердиева.

Бактыбек Сыдыков

Недоволен итогами выборов и экс-депутат Бактыбек Сыдыков. По предварительным итогам от 13 округа в парламент проходили экс-депутаты Сыдыков и Айбек Алтынбеков, а также предпринимательница Айгул Карабекова. При этом от того же участка баллотировались и другие известные личности. Например, экс-депутат и соратник Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева Талант Мамытов, экс-депутат Сайдулла Нышанов, экс-депутат Мейкинбек Абдалиев, ветеран ГКНБ Жаныбек Курбаналиев.

Однако ЦИК аннулировал результаты выборов в 13 округе — полностью. В ЦИК сообщили что на 35 участках округа некто следил за выборами через камеры и «осуществлял контроль над голосованием». При этом не было установлено, кто именно. Итоги выборов не только аннулировали — все кандидаты этого округа не смогут участвовать в перевыборах. Решение не допускать всех, кто пытался избираться с 13 округе, было спорным и вызвало критику.

Бактыбек Сыдыков считает, что все это было сделано для того, чтобы в парламент не смог пройти именно он.

«Некоторые конкуренты с помощью грязных методов использовали Центральную избирательную комиссию для того, чтобы лишить меня победы», — говорит политик. Замыкавшая топ-3 по 13 округу Айгул Карабекова сообщала, что подаст иск в Бишкекский административный суд.

И возможно сделает это вместе с другими кандидатами.

Сыдыков — сын государственного деятеля Үсөна Сыдыкова. В 2005 году был советником министра финансов. С того же года и до 2007 года он был вице-президентом по коммерческим вопросам в аэропорту «Манас». С 2007 по 2010 годы, при втором беглом президенте Курманбеке Бакиеве, он руководил аэропортом «Манас». С приходом к власти Садыра Жапарова его снова назначили руководителем аэропорта «Манас».

Пока от 13 округа в парламент не проходит никто. Кто будет участвовать в перевыборах и когда они произойдут еще неизвестно.