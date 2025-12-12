ГКНБ задержал шесть сотрудников Республиканского центра психиатрии и наркологии по обвинению в коррупции. Ведомство утверждает, что в середине 2025 года эти шесть врачей проводили экспертизу в отношении девушки, подозреваемой в изготовлении наркотических средств, и, получив от ее семьи 1,5 млн сомов дважды признали ее невменяемой для уклонения от уголовной ответственности.

В ГКНБ не сообщили имена задержанных, опубликовав только фото, инициалы и год рождения: А.Дж., 1950 года рождения, Ш.Н., 1966 года рождения, Ч.Ю., 1969 года рождения, К.Ж., 1971 года рождения, С.Л., 1972 года рождения, З.М., 1997 года рождения.

Согласно официальному реестру судмедэкспертов, лицензии у экспертов в области психологии и психиатрии с такими инициалами могут быть только у Джекшенбека Аралбаева, Нурлана Шеитова, Юлии Чигаевой, Жанны Караевой, Лианы Соломахиной, Михаила Зониса. На профессиональных сайтах и в соцсетях доступны их фотографии и видео. Люди на этих фото выглядят также, как люди в пресс-релизе ГКНБ.

Два эксперта из дела против «Клооп»

Двое из задержанных экспертов — Жанна Караева и Джекшенбек Аралбаев — фигурировали в деле против «Клоопа». Оба давали негативную характеристику «Клоопу» в экспертизе и на суде. Экспертизы стали основой для ликвидации одного из юрлиц издания — Общественного фонда «Клооп Медиа».

Экспертиза

В тексте экспертизы нет не только ни одной цитаты из изученных экспертами материалов «Клоопа» – в нем даже не упоминается, какие конкретно материалы изучались. Авторы ни разу не ссылаются ни на данные, ни на научные статьи.

Так, по мнению экспертов, «Клооп» «не проявляет должную гражданскую ответственность и не обременяет себя излишними моральными обязательствами при выполнении своих задач по обеспечению населения достоверной и высоконравственной информацией». СМИ, по мнению Аралбаева и Караевой, способствуют росту «психически больных с бредовыми идеями», а непосредственно «Клооп» «целенаправленно вторгся в сознание буквально каждого жителя страны».

Из-за этого «огромная масса людей» пребывает «в состоянии эмоциональной нестабильности, тревоги и страха» и «ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы, и надежду на будущее».



Прочитать об экспертизе подробнее можно в материале Боретесь за свои права? У вас бред! Пересказываем заключение судебной экспертизы материалов «Клоопа».

Суд

В экспертизе против «Клооп» также упоминался некий «информационный терроризм». На заседании суда Караева утверждала, что информационный терроризм – это призывы к свержению власти. После реплики адвоката о том, что эксперты-лингвисты не нашли в материалах «Клоопа» таких призывов, Караева поменяла показания и заявила, что «информационный терроризм» – это когда у человека после прочитанного появляются негативные чувства.

Также она считала, что причина внутренней миграции из Баткенской области в другие районы страны в том числе в репортажах «Клоопа» о конфликтах и столкновениях на границе Кыргызстана и Таджикистана. Полное выступление Караевой на суде можно посмотреть тут:

Джекшенбек Аралбаев на суде против «Клоопа» признал, что не писал экспертного заключения, а лишь «поверхностно прочел и подписал». Материалы на сайте он тоже читал поверхностно и не смог доказать на суде аргументы из собственной экспертизы.

Посмотреть полное выступление Аралбаева на суде можно тут:

Суд в итоге постановил ликвидировать одно из юрлиц «Клоопа» — ОФ «Клооп Медиа». «Клооп» продолжил законно работать в Кыргызстане и платить налоги через второе юрлицо — ОФ «Коомар Медиа». Но давление на редакцию продолжилось.

В 2025 году в Кыргызстане прошли массовые задержания бывших и действующих сотрудников редакции. Двух экс-операторов издания Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова отправили в СИЗО по делу о несуществующих призывах к беспорядкам, а офис редакции опечатали и забрали оттуда все документы. Позже обвиняемыми по делу о призывах к беспорядкам стали и два бывших бухгалтера.

В суде выяснилось, что четверых бывших сотрудников привлекают к уголовной ответственности не за материалы «Клоопа», а за публикации Болота Темирова, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели отношения. Октябрьский райсуд Бишкека приговорил невиновных бывших операторов к 5 годам колонии, а бухгалтеров отпустил под пробацию. Спустя 69 дней Бишкекский горсуд отпустил под пробацию бывших операторов, после того как они были вынуждены признать свою вину в несовершенном преступлении.

Упомянутый Караевой «информационный терроризм» все же всплыл в еще одном деле против «Клоопа» и его сооснователя Рината Тухватшина. Буквально в конце октября Рината Тухватшина и журналиста-расследователя Болота Темирова объявили «экстремистами», и признаки экстремизма нашли в неких материалах «Клоопа», «Темиров Лайв» и «Айт Айт Десе».

«Материалы, которые были проанализированы экспертами — в формате их подачи обществу через интернет-ресурсы — с точки зрения психологии создают прямую угрозу на общественную безопасность и отсутствие надежды на светлое будущее в Кыргызстане у населения», — уверены эксперты РЦПН.

При этом в решении суда не указываются конкретные материалы, которые изучались экспертами, но они нашли в них «признаки экстремистской деятельности как информационный экстремизм, направленные на дискредитацию правящей власти и государства в целом, создания негативного образа Кыргызской Республики и правящей власти».

Более того, они выдумывают новый термин — «психологический терроризм».

«Психологический терроризм с научной точки зрения — это методы устрашения и давления на психику людей, с целью вызвать страх, панику, потерю веры в себя и свое будущее, получить свою выгоду или добиться политических целей», — поясняется в заключении.

Позже журналистам «Клоопа» удалось узнать, по каким материалам проводили экспертизу. Оказалось, что как и в деле против бывших операторов, тут снова упоминаются видео Темирова и одно видео «Клоопа» с интервью Болота Темирова.



Решение о признании материалов изданий экстремистскими принял судья Октябрьского райсуда Абдырахманов Урматбек Аманович, при этом на заседании суда не было сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина и основателя Temirov Live и Айт Айт Десе Болота Темирова.

Это первый случай в истории Кыргызстана, когда материалы СМИ признают экстремистским. Теперь материалы «Клоопа» может быть опасно лайкать и комментировать, а также делиться ими. Но смотреть и читать все еще безопасно.

Если вы члены семьи или коллеги задержанных экспертов РЦПН и не согласны с обвинениями, выдвинутыми ГКНБ, у вас есть факты и доказательства, что задержанные врачи не совершали преступления, пишите нам в инстаграм.