МВД отчиталось об очередном задержании по статье «Массовые беспорядки». Кыргызстанца Мухтарбека Джусупбекова водворили в ИВС. Ведомство сообщило, что при обыске у него изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, документы, записи, книги на арабском языке и радиостанции — ведомство не уточняет, о чем были эти книги и записи, и было ли там вообще что-то запрещенное.

Также ведомство поделилось видео, снятым под тревожную музыку. На нем задержанный говорит с экс-депутатом Шайлообеком Атазовым. И в этом видео нет ничего незаконного. Это их личный разговор.

О чем они говорили?

Недолго обсуждали выборы — в том числе то, пройдут ли «как всегда» в парламент «богатеи». Но после беседа переходит на обсуждение того, что народ недоволен властью.

Вероятно, Атазов и Джусупбеков обсуждали рейдерские захваты бизнеса в Кыргызстане и «кустуризацию».

«Ладно, есть слишком богатые, слишком наворовались, вот пусть и отдают в бюджет. Но зачем трогать мелких или средне-богатых», — сказал задержанный.

Атазов ответил, что власти тихо преследуют средне-богатых, и, по его мнению, это ни к чему хорошему не приведет. С этим согласился и Джусупбеков, он сказал, что потом это «аукнется» Ташиеву (не уточняя, какому, вероятно главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву).

«Потом будет плохо, лично Ташиеву же будет плохо, вместе с детьми. Народ соберется и либо убьет их, либо еще что-то сделает. Нельзя же злить столько народа, у них есть родные, да и за вашей спиной есть люди. Каждый день кого-то задерживают. Государство не должно так делать», — сказал на видео задержанный.

Атазов ответил, что Ташиев вводит людей в заблуждение.

Шайлообека Атазова задержали 22 ноября вместе с социал-демократами Кадыром Атамбаевым, Темирланом Султанбековым, Эрмеком Эрматовым, сторонником бывшего президента Алмазбека Атамбаева Дамиром Мусакеевым и противником все того же Атамбаева Кубанычбеком Кадыровым.

Всех их задержали по статье «Массовые беспорядки» накануне выборов в парламент, куда баллотировались представители социал-демократов и Шайлообек Атазов. При этом непонятно, как Атазов связан с другими задержанными.

После задержания силовики опубликовали разговор лидера партии «Социал демократы» Темирлана Султанбекова на кухне, где он обсуждал выборы, мечтал о том, чтобы Сапар Исаков стал президентом, и говорил о том, что в Кыргызстане через несколько лет или даже раньше произойдет «смена власти».

Атазов известен как сторонник Райымбека Матраимова — коррупционера, который, согласно журналистским расследованиям, вывел из Кыргызстана около $700 млн.