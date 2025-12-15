20 апреля 2025 года кыргызстанец Азамат Нурмат уулу был задержан в Турции — тогда он, учитель математики, поехал со своими учениками на математическую олимпиаду в Анталье. И вот, почти 8 месяцев спустя он сам сообщил, что вернулся в Кыргызстан.

По словам Нурмата уулу, ему разрешили вернуться в Кыргызстан 11 декабря, после двусторонних переговоров в генконсульстве Кыргызстана в Турции. Тем не менее дело в его отношении не прекращено, в конце января 2026 года в Турции состоится очередное судебное заседание, на котором будет присутствовать адвокат кыргызского учителя.

За что задержали кыргызского учителя?

Нурмат уулу — учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева на Иссык-Куле, филиала турецкого фонда «Маариф», подконтрольного властям Турции. В Турцию Нурмат уулу прибыл вместе со своими учениками, сопровождая их на математическую олимпиаду в Анталье. В Турции его задержали.

После его задержания кыргызским дипломатам сообщили, что в 2016 году во время попытки переворота в Турции Нурмат уулу якобы пользовался тем же мобильным приложением, что и сторонники проповедника Фетхуллаха Гулена, оппонента президента Турции Реджепа Эрдогана. Поэтому его объявили в розыск в Турции.

Азамат Нурмат уулу восемь лет работал в «Сапате», с 2025 года поглощенного «Маарифом». До того он сам получал образование в связанном с сетью «Сапат» лицее в Кызыл-Кие, а также учился в Газиантепском университете в Турции.

«Сапат» до 2017 года был «Себатом». Это сеть учебных в заведений в разных странах мира, связанных с умершим в 2024 году проповедником Фетхуллахом Гюленом, бывшим соратником президента Турции Реджепа Эрдогана. После того, как их отношения испортились, Турция стала требовать закрытия этих учебных заведений в разных странах и преследовать ее сотрудников.

Так, например, в 2019 году Турция потребовала от властей Кыргызстана экстрадировать двух сотрудников «Сапата» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима. Но тогда Кыргызстан их не выдал.

С 2001 года гюленовские школы в Кыргызстане возглавлял Орхан Инанды. 31 мая 2021 года турецкие спецслужбы похитили его из Кыргызстана. Инанды пытали, обвинили в «руководстве вооруженной террористической организацией», и осудили на 21 год лишения свободы.