 

О смерти кыргызского художника Чынгыза Айдарова сообщили его близкие. Дату похорон они сообщат на его страницах в социальных сетях. 

В 2022 году в возрасте 38 лет он пережил ишемический инсульт, после которого у него перестала функционировать примерно треть мозга. Но художник пытался восстановить здоровье и продолжал творить, проводить выставки. 

Его называли одним из наиболее ярких представителей современного искусства в Кыргызстане. В своих картинах и инсталляциях он рассказывал о проблемах, был известен своими художественными интервенциями — их называли «набегами». 

Был резидентом московского музея современного искусства  «Гараж» и участником проекта  POST TOTTALL бишкекского музея изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

