О смерти кыргызского художника Чынгыза Айдарова сообщили его близкие. Дату похорон они сообщат на его страницах в социальных сетях.

В 2022 году в возрасте 38 лет он пережил ишемический инсульт, после которого у него перестала функционировать примерно треть мозга. Но художник пытался восстановить здоровье и продолжал творить, проводить выставки.

Его называли одним из наиболее ярких представителей современного искусства в Кыргызстане. В своих картинах и инсталляциях он рассказывал о проблемах, был известен своими художественными интервенциями — их называли «набегами».

Был резидентом московского музея современного искусства «Гараж» и участником проекта POST TOTTALL бишкекского музея изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.