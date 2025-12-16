В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе. Артист родился в Грузии, образование получил в Украине, с которой связан значительный период его жизни. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Меладзе публично осудил войну и покинул Россию.

Именно с его антивоенной позицией связал отмену концерта Валерия Меладзе российский продюсер Павел Рудченко.

«Ряд стран, включая Кыргызстан, не хотят политической напряженности с Россией. Они не хотят работать с артистами, которые могут публично, на сцене или каким-либо образом поддерживать политические лозунги. Хочу еще раз подчеркнуть, что все это направлено на предотвращение обострения отношений с Россией», — сказал он.

Выводы российского продюсера отчасти подтвердил кыргызский минкульт.

Как оказалось, еще в прошлом году в Кыргызстане запустили регламент для проведения концертов иностранных артистов. Согласно регламенту, организаторы концертов должны получать разрешение на их проведение у министерства культуры.

«Министерство проверяет репутацию артиста в его стране и на международной арене, соответствие его творчества общепринятым моральным и правовым нормам. Концертная деятельность Меладзе в России запрещена», — сообщает кыргызский минкульт.

Представители Меладзе никак не прокомментировали отмену концерта певца в Кыргызстане — в Казахстане и Узбекистане артист уже выступил.

При этом в 2023 году Меладзе приезжал в Кыргызстан и успешно выступил на своем концерте.

В Кыргызстане не в первый раз отменяют концерты исполнителей, которые придерживаются антивоенной позиции и поддерживают Украину.

К примеру, в июне 2023 года в Кыргызстане по непонятным причинам отменили концерт рок-группы Би-2, ранее регулярно приезжавшей в Кыргызстан. Музыканты открыто выступают против войны в Украине, а солист Лева Би-2 (Егор Бортник) объявлен в России иностранным агентом.

Также в 2023 году был отменен концерт рок-группы «Порнофилмы», которая осудила войну России с Украиной. Тогда артисты писали в своем Инстаграм, что в клуб, где они планировали выступать, с угрозами пришли силовики.

«Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов, мы так и не смогли ничего сделать», — говорится в заявлении группы.

Минкульт Кыргызстана летом 2023 года отменил и концерт рэпера Моргеншерна, который признан в России иностранным агентом из-за негативной оценки действий российской власти. Моргенштерн в марте 2022 года выпустил клип 12, в котором завуалированно осудил войну.

«Волна активистов, выступающих против выступления исполнителя Алишера Моргенштерна, инициировала и организовала акцию протеста. Уже на протяжении недели нам каждый день поступают сообщения и звонки с угрозами в адрес артиста и нашей организации. Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше. К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера», — сообщали организаторы выступления.

Также летом 2023 года в Кыргызстане был отменен концерт российского певца Григория Лепса, обещавшего денежную награду за подбитые украинские танки. Организаторы сообщили, что концерт отменен из-за недовольства общественности.

Часть «русского мира»

Отмена концерта Валерия Меладзе произошла через две недели после саммита ОДКБ в Бишкеке. Тогда в Кыргызстан прилетел с госвизитом президент России Владимир Путин и другие президенты стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.

Власти Кыргызстана организовали пышный прием для Владимира Путина и во время его визита торжественно дали старт вещанию российского пропагандистского телеканала «Номад ТВ», пиксельная студия которого стоит на центральной площади страны Ала-Тоо.

Вице-премьер-министр Кыпгызстана Эдиль Байсалов в интервью «Номад ТВ», связанному с пророссийским олигархом из Молдовы Иланом Шором и с финансируемым Кремлем телеканалом Russia Today заявил, что Кыргызстан является частью русского мира.

«Мы действительно часть русского мира, мы находимся в пространстве русского языка, российской медиасферы. Мы любим российское кино, мы смотрим российские новости, какие-то события, которые происходят в России, обсуждаются здесь, в Кыргызстане, не меньше, чем они обсуждаются в Якутии или Татарстане», — сказал он.

После этого в Кыргызстане отменили форум об Уркуне — историческое мероприятие, на котором обсуждали бы тему колонизации кыргызов Российской империей. В ГКНБ посчитали, что форум «провоцирует межнациональную рознь».

Уркуном в кыргызской истории называется восстание против царской России.

После кровопролитного подавления национально-освободительного восстания в 1916 году большинство кыргызов Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областей были вынуждены бежать в Китай.

Во время восстания и его подавления в Кыргызстане погибло более 16 тысяч человек. Больше 130 тысяч граждан бежали в Китай — многие из них погибли в дороге.