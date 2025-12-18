Районный суд Бишкека признал публикации «Клоопа», «Айт Айт Десе» и «Temirov live» экстремистскими 27 октября. Свое решение он основывал на заключениях экспертов, анализировавших материалы изданий, присланные им на двух носителях: диске, который впоследствии продырявили, чтобы пришить к делу, и отсутствующей в документах флешке.

Ни в решении суда, ни в экспертизах конкретного перечня публикации нет. Все они должны были быть на цифровых носителях — вещественных доказательствах одно из которых уничтожили, а другое потеряли.



Почему диск решили именно продырявить, а не пришивать его через большое центральное отверстие, как делают обычно — не понятно. Как и неизвестно кто именно это сделал — расследовавшие дело сотрудники ГКНБ или работники суда.

Флеш-карта исчезла из дела также внезапно и загадочно как в нем появилась. Эксперт-лингвист в своем заключении пишет, что «USB-носитель (флэш карта не указана в постановлении следователя, флэш карта была выявлена при осмотре материалов, предоставленных на исследование».

Согласно заключению эксперта-лингвиста, на диске было три папки с видео: «Б. Темиров» — 6 файлов, «Айт Айт» — 10 файлов и «Клооп» — 11 файлов. На флешке были тексты стенограмм в двух папках — «Темиров Клооп» и «Айт Айт Десе» — по 11 файлов в каждой.

В деле фигурируют заключения Республиканского центра психиатрии и наркологии и судебно-лингвистической экспертизы. В них упоминается только один материал «Клоопа» — интервью с журналистом-расследователем и основателем «Temirov Live» и «Айт Айт Десе» Болотом Темировым.

Адвокат «Клоопа» Нурбек Токтакунов считает, что повреждение вещдока — это существенное нарушение закона, потому что доказательства должны хранить еще несколько лет после рассмотрения дела.

«С точки зрения права: нет вещдоков, нет дела», — говорит адвокат.

«Клооп» не согласен с решение суда о признании деятельности Тухватшина и материалов издания экстремистскими и готовит апелляцию на приговор райсуда.