«Клооп» уже писал, как приближенные президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева получали бизнес людей, задержанных правоохранителями. На этот раз мы расскажем об успешных строителях, которые строят жилье на землях в топовых локациях, в том числе на земельных участках привлеченных к ответственности бизнесменов.

5 ноября «Клооп» рассказывал об очередном переделе собственности в Оше. В 2021 году, после прихода к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, местный олигарх Жалил Атамбаев побывал в камере ГКНБ. Мы выяснили, что после этого три его АЗС стали продавать топливо под вывеской близкого к Ташиеву нефтетрейдера.

Но раскулачивание бывшего «хана Оша» на этом не закончилось. «Клооп» обнаружил еще несколько активов Жалила Атамбаева и других бизнесменов, попавших в поле зрения силовиков. Эти активы тоже перешли в руки приближенных к власти лиц.



До смены власти, которая произошла в октябре 2020 года, дела у Атамбаева шли относительно хорошо, но уже через год бизнесмена и бывшего милиционера задержали сотрудники ГКНБ по обвинению в незаконном обогащении. Атамбаев выплатил государству 100 млн сомов и его отпустили. А через несколько лет «Клооп» обнаружил, что заправка перешла под бренд Red Petroleum близкого к Ташиеву бизнесмена Акылбека Маматова.

Перед вторым задержанием Атамбаева (в 2025 году по обвинению в легализации преступных доходов и финансировании ОПГ) сменился и владелец ресторана. Теперь он принадлежит Женалиеву Канатбеку Жолбаевичу, который руководит строительной компанией ОАО «Ак-Бата». В 2024 году ему вручал медаль «Почетного строителя» глава Минстроя Нурдан Орунтаев.

Еще один ресторан Атамбаева — «Каныкей» — в 2021 году перешел к строительной компании «Артвин групп КейДжи». На месте ресторана она строит жилой комплекс Boston tower.

«Артвин групп КейДжи» стала широко известна в октябре 2024 года, когда из-за нарушений техники безопасности на стройке жилого комплекса «Французский дом» в Оше умер 16-летний подросток. Госстрой тогда приостановил ее лицензию, но, судя по сообщениям компании в Instagram, строительство этого дома она закончила.

Владеют компанией «Артвин групп КейДжи» бизнесмены Макен Асанов и Усенбек Бостонов.

Макен Асанов в 2020 году был безработным кандидатом в депутаты парламента от партии «Кыргызстан». Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков у себя в Facebook часто тегает Асанова — наряду с Садыром Жапаровым, Камчыбеком Ташиевым и другими чиновниками.



Возможно, дело в его брате Адылбеке. После массовых беспорядков в октябре 2020 года он сопровождал вышедшего из тюрьмы Садыра Жапарова. Когда тот пришел к депутатам парламента и потребовал утвердить себя премьером, Адылбек Асанов стал угрожать несогласным депутатам. «Сейчас сюда придут 5 тысяч человек, если его не изберете. Мы их сдерживаем. Они разорвут здесь все на части», — говорил он, сидя за одним столом с Жапаровым.

Адылбек Асанов угрожает активистам и депутатам в отеле «Достук».



После того как Садыр Жапаров стал и.о. президента, он распорядился открыть спецсчет для сбора денег на оплату долга Кыргызстана перед Китаем. По его словам, эта инициатива исходила от мигрантов и предпринимателей, которые были согласны добровольно перечислить деньги на этот спецсчет. Одним из первых, кто поддержал эту инициативу был Адылбек Асанов, который перевел на спецсчет 1 млн сомов.

Адылбек Асанов был советником экс-депутата парламента Нурбека Алимбекова из депутатской группы «Мекенчил». Асанов также является бизнес партнером жены Алимбекова Гульназ Тороевой в компании «Нурзаман». Кроме этого, Асанов называет себя совладельцем «Артвин Девелопмент». Хотя формально учредителями последней выступают его брат Аскар Асанов и еще две женщины.

«Артвин Девелопмент» у себя на сайте сообщает, что строит восемь домов и жилых комплексов в Бишкеке и два дома в Оше, один из которых возводится на участке, где раньше стоял ресторан «Каныкей» Жалила Атамбаева.

«Клооп» проверил остальные участки, где компания строит жилые дома, и узнал, что некоторые из них раньше принадлежали лицам, которых преследовали правоохранители.

Участок в Бишкеке, где компания «Артвин Девелопмент» возводит ЖК «Токио», перешел к ней от строительной компании «Орион» Куттубая Мурзабаева. Но не напрямую, а через другого бизнесмена. В начале декабря 2023 года ГКНБ задержал Мурзабаева по делу об участии в ОПГ. В том же месяце участок перешел к бизнесмену Нурлану Бактыбаеву. А через три месяца он продал участок в рассрочку «Артвин Девелопменту».

Земля в столице, где еще одна компания Адылбека Асанова ОсОО «Голден Констракшн» строит очередное ЖК с похожим названием, «Токио Сити», раньше принадлежала Международному университету науки и бизнеса Нургалы Асаналиева. В прошлом его обвиняли в мошенничестве и рейдерстве. В 2024 году на его землю был наложен арест, а в июле 2025 года она перешла во владение Госагентства управления имуществом. Но через несколько дней этой землей завладела одна из фирм Адылбека Асанова.

Кроме этого, компания «Артвин Девелопмент» строит жилые комплексы «Вилтон Парк», «Лондон» и «Урпак Парк» в южной части Бишкека. Участки находятся в самой дорогой и «престижной» части столицы, с «чистым воздухом» и «живописными видами». Google Earth показывает, что в прошлом эти участки были не застроенными. Каким образом компания их получила, неизвестно.

В ноябре 2024 года Управделами президента сообщал, что государству переданы 67 квартир в селе Орто-Сай от ОсОО «Артвин». Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев упомянул эту компанию в числе застройщиков, «которые в свое время незаконно получили земли». По его словам, ГКНБ распорядилось, чтобы 10% от построенного жилья этих компаний передали государству.

Компания «Артвин Девелопмент» как раз строит дома в селе Орто-Сай.

Новая власть — новые «ханы»

Однако вернемся к Жалилу Атамбаеву. Этого выходца из правоохранительной системы называли «ханом Оша». В 2009 году, когда он был начальником милиции Ноокатского РОВД, его сотрудники из-за ссоры избили в поселковом отделении милиции журналиста Алмаза Ташиева, который впоследствии умер в больнице.

Позже, когда Жалил Атамбаев занялся бизнесом, были жалобы, что он отбирал землю, не возвращал деньги партнерам, не выплачивал зарплату. По словам пострадавших, правоохранители на эти жалобы не реагировали. В СМИ и соцсетях широко обсуждалось видео Атамбаева с узбекским криминальным авторитетом Салимбаем Абдувалиевым, где ошский магнат выражает поддержку тогдашнему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Видео вызвало резонанс и стало объектом проверки со стороны ГКНБ.

В 2020 году к власти пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. И теперь уже другие бизнесмены выражают им поддержку — овладевая активами тех, кто был близок к прежним властям.

С 2021 года Жалил Атамбаев лишился не только собственного бренда АЗС и двух ресторанов. «Клооп» ранее выяснил, что в том же году крупное угольное месторождение Бель-Алма, которое приписывали Атамбаеву, перешло в руки казахстанско-российского энергетического магната Николая Коробовского. В 2022 году человек с таким именем получил гражданство Кыргызстана.

Коробовский вместе с приближенными Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева учредил компанию «ЖалГрупп Азия». Она владеет франшизой испанского футбольного клуба «Барселона», построила футбольную академию «Барса» в Жалал-Абаде и строит жилой комплекс «Барселона» в Бишкеке. Кроме того, Коробовский спонсировал проекты жены Садыра Жапарова Айгуль.