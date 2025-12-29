Сестра президента Садыра Жапарова стала партнером сына одного из боссов рынка «Дордой». Перед этим ГКНБ задержал его родственника. Это не первый случай, когда после ареста коммерсантов в их бизнес заходят люди Жапарова и Ташиева.

В октябре 2021 года, ровно через год после прихода к власти в Кыргызстане тандема Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, подчиненный последнему Госкомитет нацбезопасности задержал в Бишкеке бизнесмена Эркина Салымбекова. Ему «предъявили обвинение по незаконным схемам на таможне», сообщало 24.kg.

Салымбеков был не первым коммерсантом, задержанным новой властью. Но эта история сразу привлекла внимание. Дядя Эркина Аскар Салымбеков возглавляет один из самых больших бизнесов в Кыргызстане — Ассоциацию «Дордой». В нее входит знаменитый бишкекский рынок «Дордой», крупнейший в Центральной Азии, и десятки компаний из различных отраслей экономики. Эркин — учредитель многих из них.

Через месяц после задержания Эркин Салымбеков внес на депозитный счет ГКНБ 100 млн сомов «в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба», отчитались силовики. После чего суд выпустил его под подписку о невыезде. Следствие по делу продолжается, отмечал тогда ГКНБ, но чем оно закончилось, публично не сообщалось.

При этом в 2024 году Эркин Салымбеков стал депутатом городского кенеша Бишкека от партии своего дяди Аскара Салымбекова «Эмгек».

А через два года после задержания Эркина Салымбекова сестра президента Райкан Джапарова открыла общий бизнес с Исхаком Салымбековым, заметил «Клооп». Судя по ФИО, это сын хозяина «Дордоя». Их общая фирма называется «Дордой Логистикс».

Первый бизнес — и в дамки

Райкан Джапарова — младшая сестра Садыра Жапарова. Ей 43 года. Всего у президента Жапарова 11 братьев и сестер, из них пятеро занимались предпринимательством, подсчитало в 2023 году издание Factcheck.kg. Райкан среди них тогда не было. Но в 2025 году она, кроме «Дордой Логистикс», стала учредителем еще одной фирмы — оптовой торговой компании «Эне». Райкан владеет ею вместе с двоюродным братом Саматом Жапаровым — тоже новичком в семейном бизнесе.

Партнеру Райкан по «Дордой Логистикс» Исхаку Салымбекову всего 20 лет. Раньше он также не был замечен в бизнес-среде.

Два других учредителя «Дордой Логистикс» — Шабдан Таалайбек уулу и Медет Касымов — работают с Салымбековыми. Таалайбек уулу является одним из учредителей в фирмах ОсОО «A.S. DORDOI» и ОсОО «Мир Кей Джи» с Салымбековыми. А Медет Касымов — вице-президент по внешнеэкономической деятельности ассоциации «Дордой».

Кустуризация в карман

«Клооп» уже не раз рассказывал об этой схеме. После того, как крупных предпринимателей запирают в СИЗО, родственники и приближенные президента Жапарова становятся их компаньонами, или полностью завладевают их бизнесом.

В том же 2021 году ГКНБ задержал «по фактам коррупции» крупного застройщика, бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова. Он выплатил в бюджет 170 млн сомов, и суд прекратил его уголовное дело по истечению срока давности. А вскоре соучредителями в семейном бизнесе Суракматовых стали невестка президента Бурул Кыштобаева и сын его друга Азат Бурканов, рассказывали «Клооп» и Temirov Live.

Они же вместе с другими приближенными Садыра Жапарова получили землю «Завода ЖБИ» и развлекательного центра «Сан Сити» под швейным рынком «Мадина» в Бишкеке, рассказывали «Клооп» и Temirov Live в другом расследовании. Бизнесменов, которым принадлежали эти предприятия, тоже задерживал ГКНБ, или на них давили проверяющие органы.

Сын друга Садыра Жапарова Азат Бурканов и племянник бывшего президента Аскара Акаева получили «Карабалтинский завод строительных изделий». Перед этим бывших владельцев — водочного магната Шаршенбека Абдыкеримова и названного сына бывшего таможенного короля Райымбека Матраимова — ГКНБ обвинил в преступлениях.

Приближенные главы ГКНБ Камчыбека Ташиева тоже выигрывают от подобных схем.

Так, подконтрольное людям Камчы Кольбаева месторождение золота после расстрела авторитета сотрудниками ГКНБ досталось другу и партнеру Ташиева Айбеку Алыбаеву. АЗС бывшего «хана Оша» Жалила Атамбаева, дважды арестованного ГКНБ, перешли под бренд ташиевского компаньона Акылбека Маматова. В Джалал-Абаде на землях, отнятых главой ГКНБ у влиятельного в прошлом бизнесмена Келдибека Туманова, строит ипотечные дома компания, связанная с любимцем Ташиева Женишбеком Токторбаевым.

При этом обещанная национализация имущества «провинившихся перед государством» вышеназванных бизнесменов фактически так и не состоялась. Их собственность или сразу переходит к новым владельцам, или остается во владении у государства короткое время, чтобы затем оказаться у близких президента и главы ГКНБ.