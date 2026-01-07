Оригинал материала опубликован на сайте издания «Республика». Во время подготовки материала о давлении на независимую журналистику сайт этого издания в Казахстане заблокировали.

Если сравнивать давление на журналистику в Кыргызстане и Казахстане, то при правлении Нурсултана Назарбаева казахские журналисты подвергались преследованиям больше, чем кыргызские при Алмазбеке Атамбаеве. Но сейчас, когда в Кыргызстане у власти уже пять лет находится Садыр Жапаров, а в Казахстане примерно столько же Касым-Жомарт Токаев, со стороны выглядит так, как будто Казахстан стал в этом вопросе «мягче» — на фоне массовых арестов и дел против журналистов в Кыргызстане.

Однако «мягкость» казахских властей в отношении журналистов — это иллюзия. Казахские власти наносят точечные удары по независимым СМИ, отдельным журналистам и блогерам, чтобы держать остальные медиа в страхе и напряжении.

Плюрализм на словах, цензура – на деле

Казахская Конституция (как, впрочем, и кыргызская) обеспечивает граждан страны свободой слова и творчества, правом распространять информацию. А вот цензуру она запрещает. Конституция — главный закон, который выше любых ограничений, продвигаемых кем бы то ни было.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что свобода слова «не означает критику в стране» — что уже само собой демонстрирует цензуру, которую запрещает Конституция. А госсоветник Ерлан Карин считает, что в Казахстане «полный плюрализм мнений».

Только вот высказывания эти звучат на фоне лишения аккредитации международных СМИ и иностранных журналистов, судами над казахскими журналистами по разным поводам — от шуток до интервью с оппозиционерами, на журналистов и их близких нападают физически, блокируются сайты, телеграм-каналы и страницы в соцсетях отдельных журналистов.

Законы для контроля над СМИ

Руководительница правовой службы «Media Qoldau» Правового медиацентра Гульмира Биржанова считает, что в Казахстане с каждым годом законы, призванные контролировать СМИ, только ужесточаются.

«Закон о печати образца 1991 года на самом деле был намного демократичнее, чем тот, что мы получили в 2024 году. Если мы говорим о законе 1999 года, то в нем уже содержатся нормы, регулирующие журналистов. И в законе “О масс-медиа” образца 2024 год эта статья еще больше расширяется. То есть с каждым разом закон становится больше регулирующий журналистов. Он не призван защищать журналистов. И это очень жаль», — говорит юрист.

Также на законодательном уровне произошло разделение на собственно СМИ и интернет-платформы, на журналистов и блогеров. Правда, с этим разделением возникли курьезы.

Так, мэтр казахстанской журналистики Вадим Борейко, являясь автором YouTube-канала «ГиперБорей», теперь не журналист, а блогер — прав у него меньше, чем у журналистов, работающих в зарегистрированных СМИ. На блогеров не распространяется норма, что на СМИ можно подать в суд, защищая честь, достоинство и прочее, только в течение года. То есть на слова блогера можно пожаловаться хоть через пять лет, хоть через десять.

Как давят журналистику

При правлении Назарбаева СМИ исчезали целиком — Телеканалы «Тан» и «Тотем», газеты «Время по…», «СолДат» и многие другие. Апофеозом стал судебный процесс против проекта «Республика» в конце 2012 года, когда одним судебным решением все СМИ с упоминанием «Республика» в названии (восемь газет, 23 интернет-издания, в том числе странички «Республики» в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Google+ и Blogspot) были признаны «единым СМИ» и запрещены как «экстремистские». Тогда же были запрещены газета «Взгляд», интернет-портал Stan и телеканал К+.

При Токаеве СМИ, критикующие власть, все еще работают — но журналисты все также сталкиваются с давлением и угрозами. Как правило, журналистов пытаются обвинить в распространении «ложной информации», даже если она не ложная — чаще всего авторов наказывают штрафами. Суд, как правило, выносит решение не в пользу журналистов, руководствуясь весьма сомнительными доводами экспертов.

Так казахский минсельхоз подал иск на Кирилла Павлова, автора телеграм канала «Казахский чуваш» после его поста об обработке территории от саранчи, и его оштрафовали на 80 000 тенге. А вот на Жамилю Маричеву, основательницу Protenge, подали иск по той же статье за пост в поддержку журналистов «Азаттыка».

Также против журналистов любят возбуждать дела по статьям «разжигание всякого рода розни» и «пропаганда экстремизма и терроризма». И тут ответственность – сугубо уголовная.

Так реальный семилетний срок за якобы финансирование терроризма получил автор YouTube-канала Ne deidi («Что говорят») Думан Мухаммедкарим. Все потому что он взял интервью у оппозиционного политика Мухтара Аблязова, в котором промелькнул номер счета, на который политик собирал средства. Власти давно негативно настроены в отношении журналиста за то, как он освещал события Кантара.

В разжигании розни обвинили создателя сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Есенбека, решением суда ограничили свободу на 5 лет и запретили ему едва ли не все, что только можно запретить.

Но есть и единичные в своем проявлении «обвинения». Так автора телеграм канала «Дикая Орда» Данияра Адилбекова обвинили не только в ложной информации, когда он сделал публикацию про одного из замминистров энергетики, но и добавили к этому статью о ложном доносе, после чего отправили в колонию на четыре с половиной года.

Блогер Махамбет Абжан и вовсе лишен свободы на 9 лет за якобы распространение ложной информации и вымогательство. Его подозревали в том, что он вымогал деньги у предпринимателя за удаление публикации о том, что тот нарушил законы. Однако блогер говорил, что он не вымогал деньги — но предприниматель предложил их.

Журналиста Олега Гусева судят за данные, полученные им в интернет ресурсе Верховного суда, в их «Судебном кабинете». Открытую публично информацию суд пытается выставить, как персональные данные, содержащие личную тайну.

Ну а когда журналиста судить не за что, а наказать «надо», в ход идут откровенно уголовные методы.

Динара Егеубаева, авторка YouTube-канала DINARION. Она взяла интервью у казахстанцев, столкнувшихся с арестами и пытками после Кантара. После этого ей сожгли автомобиль и напали на ее сына.

Журналиста Вадима Борейко хотели замуровать в собственной квартире, пытаясь заблокировать входную дверь с помощью монтажной пены. Его страницы в соцсетях постоянно пытаются удалить.

Канал журналистов Лукпана Ахмедьярова и Рауля Упорова «Просто журналистика» был удален с ютуба. До этого их аккаунты в соцсетях и их почтовые ящики подвергались хакерским и фишинговым атакам. На Лукпана регулярно пишут жалобы «сознательные» граждане, после чего его везут на допрос в полицию.

Журналистам, сотрудничающим с «Республикой», Юлие Козловой и Данияру Молдабекову пытались «осложнить жизнь», размещая их контакты в интернете на соответствующих сайтах объявлений, их аккаунты в соцсетях пытаются взломать.

Главному редактору «Республики» Ирине Петрушовой устроили виртуальные «похороны».

Здесь же можно упомянуть, что Данияру Молдабекову так и не удалось опубликовать свою книгу «Год- январь», посвященную событиям кровавого января-2022. Развитие ситуации с публикацией (издательство согласилось, подписало контракт, но затем его разорвало) говорит о том, что власть, создав свою версию событий, пытается сохранить за собой эту монополию на правду.

Нельзя не упомянуть убийство основателя издания «Басе» Айдоса Садыкова, совершенное в Киеве. Подозреваемые в убийстве граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. По данным жены убитого журналиста Натальи Садыковой, они сотрудники КНБ. Казахстан отказался выдать их Украине.

Центральная Азия: Островков демократии нет

В Центральной Азии со свободой слова — беда. И никаких «островков демократии» уже нет. Всемирный индекс свободы слова характеризует ситуацию в регионе как «медленное экономическое удушение независимой прессы».

В Туркменистане власти жестко контролируют все СМИ в стране, критиковать президента и чиновников нельзя, а те, кто осмелился, подвергаются преследованию. Посему независимые или оппозиционные медиа вынуждены работать в изгнании.

В Азербайджане президент Ильхам Алиев устроил «войну» своим критикам, журналистам-расследователям, тем, кто говорит о проблемах и коррупции. Независимые теле и радиоканалы попросту не транслируются в стране. Власти Азербайджана закрыли местный офис BBC, аннулировали аккредитации международных СМИ — «Голоса Америки», Bloomberg и Reuters.

Местные издания, выпускающие критические материалы, попросту закрывают. В декабре 2024 года были арестованы шесть журналистов Meydan TV, включая главного редактора Айнур Эльгюнеш. Впоследствии были арестованы ещё пятеро, и на сегодняшний день 12 журналистов этого СМИ остаются в тюрьме. По данным RSF, в целом в Азербайджане в заключении находятся как минимум 25 журналистов, большинство из которых связаны с независимыми медиа — Meydan TV, Abzas Media и Toplum TV.

В Таджикистане тоже закрывают независимые СМИ — например, газету «Озодагон» и новостной сайт «Ахбор». Журналисты, продолжающие выпускать материалы о проблемах в стране, подвергаются преследованиям со стороны спецслужб, их запугивают и шантажируют, и даже официально признают «террористами».

В Узбекистане есть только гостелеканалы, которые показывают только то, что угодно власти. Опасаясь принудительного закрытия частные радио не рискуют критиковать власть и говорить о проблемах. Чтобы сохранить свою независимость, некоторые местные онлайн-издания не хотят официально регистрироваться в качестве СМИ, опасаясь судебного преследования и крупных штрафов.

Ну и Кыргызстан — вплоть до 2022 года был, скорее, исключением на фоне соседей. Это не значит, что проблем со свободой слова не было — они были при каждом президенте. Но при правлении Садыра Жапарова, давление на СМИ приобрело новые масштабы. Журналистов запугивают, прослушивают, подвергают травле, задерживают по надуманным поводам, лишают свободы, закрывают СМИ, блокируют сайты, и впервые в истории страны журналистов объявляют экстремистами.

А принятый в августе новый закон о СМИ предоставляет властям широкие полномочия отказывать СМИ в регистрации, препятствовать их работе и закрывать. Ранее был принят закон о распространение «ложной информации», штрафы для СМИ по которому достигают 65 тысяч сомов (740 долларов).

На фоне остальных стран региона Казахстан действительно выглядит свободнее. Но на самом деле репрессии продолжаются — журналистов судят, задерживают, лишают свободы, а контроль над интернетом, где продолжают работать независимые СМИ, усиливается.