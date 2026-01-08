Граждане 38 стран мира должны будут платить визовый залог при получении туристической или деловой визы в США категории B1-B2. Из стран Центральной Азии это решение коснулось Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Решение вступит в силу уже 21 января. МИД Кыргызстана сообщил, что Кыргызстан и другие страны включены в этот перечень по причине высокого уровня нарушений визового режима, который допускают граждане этих государств.

Размер визового залога будет определять сотрудник американской дипмиссии при собеседовании на получение визы. При этом, внесение залога не гарантирует получение визы.

Это может быть сумма в 5, 10 или даже 15 тысяч долларов. Залог будут брать, только есть заявитель соответствует требованиям для получения визы B1-B2. При этом, те кто внесли визовые залоги и получили визу могут въезжать и выезжать из США только через несколько аэропортов: аэропорт Логан в Бостоне (BOS), аэропорт имени Дж. Вашингтона в Нью-Йорке (JFK) и аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне (IAD). Если не соблюдать это требование, то можно получить отказ во въезде в страну или некорректное оформление выезда.

Залог вернут, если кыргызстанца не впустят в США на границе, он не воспользуется визой или покинет штаты до истечения срока пребывания. Соответственно, залог не вернут, если человек превысил срок пребывания в США, находился в стране незаконно или подал на изменение иммиграционного статуса — например, на получение убежища.

МИД Кыргызстана сообщает, что заявитель на получение визы должен предоставить форму I-352 Министерства внутренней безопасности США, только если это потребовал сделать сотрудник консульства. Заявителю необходимо будет подтвердить согласие с условиями залога через онлайн-платформу платежей Министерства финансов США Pay.gov. Правило о залоге применяется только к заявлениям, поданным после 21 января.

МИД Кыргызстана призывает кыргызстанцев, планирующих визит в США, своевременно ознакомиться в новыми визовыми требованиями, соблюдать условия для получения визы и правила пребывания, и не нарушать визовый и миграционный законодательства США.