Всевластие ГКНБ и экономика реэкспорта: Каким был Кыргызстан в 2025 году

2025 год в Кыргызстане стал годом роста экономики, цен и слабеющего ипотечного бума. Годом всевластия ГКНБ и системных политических репрессий. Годом бесконечного передела собственности, которая стекается к окружению Жапарова и Ташиева. Красивая статистика прикрывала неравенство, произвол, эгоизм правящих кланов, растущую зависимость от Китая и путинской войны. Пожирая слабых внутри страны, режим лавировал во внешней политике, чтобы не быть съеденным снаружи.

ЭКОНОМИКА: РОСТ ДЛЯ ЭЛИТЫ — ИЗДЕРЖКИ ДЛЯ НАРОДА



— Экономика Кыргызстана в 2025 году продолжила рост. МВФ прогнозировал рост экономики на уровне 6,8%, в правительстве говорят, что рост был больше 10%. Основной вклад дало строительство: +127%. На Западе страну впервые назвали «тигром», S&P повысило кредитный рейтинг Кыргызстана до B+ со стабильным прогнозом. Но предупредило: этот рост хрупкий, и он во многом связан с реэкспортом в Россию, который уже замедлился. Если война, наконец, закончится, доходы от реэкспорта снизятся. А если продолжится — упадут переводы от мигрантов.

— Цены тоже выросли, поэтому обычные граждане экономического роста не ощутили. Официальная инфляция к концу года разогналась почти до 9%, но продукты, топливо, жилье подорожали от 10% до 30%. По оценкам сервиса Numbeo, чтобы нормально прожить месяц в Бишкеке, семье из четырех человек нужно более 153 тысяч сомов, и это без аренды. А средняя зарплата в Кыргызстане — 42 тысячи сомов.

— Госдолг увеличился до $8,7 млрд. Из этой суммы $5,2 млрд — внешний долг, треть которого — долги перед Китаем. Президент говорит, что погасить внешний долг можно за один день, но это, по его словам, невыгодно для экономики. Жапаров обещает погасить долг в 2035 году.

— Началось строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в Джалал-Абадской области. По территории Кыргызстана пройдут 304 км путей из более 500 — дорогу будут строить до 2030 года за счет внешних займов. Дорога из Кашгара в Андижан снизит зависимость Кыргызстана от транзита через Казахстан и Россию. Но основная ее роль — дублировать морские поставки китайских товаров в Европу.

— Банки Кыргызстана впервые попали под санкции. Причем целых четыре: «Керемет», «Капитал Банк», «Толубай» и Евразийский сберегательный банк. Это рекорд и для самой страны (раньше в список попадали только малоизвестные компании), и для всей Центральной Азии. Банки были наказаны за отмывание российских денег, в том числе с помощью криптовалюты, хотя власти считают это недоказанным. История подсвечивает особую роль нашей страны в схемах обхода санкций против РФ.



— Ипотечный бум начал выдыхаться — несмотря на выгодные, казалось бы, условия льготных кредитов. У потенциальных заемщиков нет денег на первый взнос даже при ставке 4%, потому что стоимость квадратного метра в домах Государственной ипотечной компании достигает $1200-2000. Покупатели жалуются, что ГИК получает землю даром, стройматериалы берет по себестоимости — а жилье продает дорого. На этом фоне перегретый рынок недвижимости в Бишкеке начал охлаждаться: цены реальных сделок ниже цен в объявлениях, количество сделок падает.

— Передел собственности в пользу правящих кланов продолжился. Бизнесмены, обогатившиеся в прошлом, делятся активами с окружением Жапарова и Ташиева после попадания в фокус внимания ГКНБ. Так случилось с бывшим хозяином «Аю» Шаршенбеком Абдыкеримовым, бизнесменом Азретом Боотаевым, хозяином «Дордоя» Аскаром Салымбековым, влиятельным в прошлом предпринимателем Келдибеком Тумановым, бывшим «ханом Оша» Жалилом Атамбаевым. Об этом «Клооп» рассказывал в 7 из 16 расследований, опубликованных в уходящем году. В том числе — в совместных расследованиях с Болотом Темировым.

— «Ближний круг» прибирал к рукам прибыльные отрасли. Месторождения, строительство, энергетика, рынки продолжают концентрироваться в руках лиц, близких к Жапарову и Ташиеву. Они захватили строительные компании и заводы по производству стройматериалов, рынки в Бишкеке, Оше и Кара-Суу. Им принадлежат банки, казино, заводы, мини-ГЭС, майнинговые фермы. Об этом «Клооп» тоже рассказывал весь год.



— Власти начали отнимать жилье у простых людей. Снос частных жилых домов «под расширение дорог» в Оше и Бишкеке стал массовым, компенсации власти платить отказываются или выбирают невыгодные для пострадавших варианты. Теперь они готовятся снести многоэтажки 1960-70 годов и построить на их месте высотки с квартирами на продажу. Новые дома для старых жильцов обещают поставить тут же, во дворах. Программа реновации уже готова, но ее никто не видел: документ внесут в парламент для рассмотрения новым созывом.

— Уничтожалось архитектурное наследие: многие исторические здания в 2023-24 годах были выведены из списка архитектурного наследия, а в 2025 начался их снос. Кроме того, сносились барельефы, мозаики и памятники. Отчасти это следствие захвата ценной городской земли застройщиками.

— Осенний блэкаут из-за обмеления Токтогульского водохранилища. Остался без света и Таджикистан, где Нурекское водохранилище тоже сильно обмелело. Власти обеих стран ссылались на маловодье и рост потребления электричества. Но под конец года появились сообщения, что воду спустили на равнины Узбекистана и Казахстана, и посты о внезапном пополнении Арала. Информация требует проверки, но засекречивание данных об уровне воды в Токтогульском водохранилище дает пищу для самых разных предположений.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: ВСЁ БУДЕТ ГКНБ!



— ГКНБ стал главным институтом. Госкомитет нацбезопасности и лично Камчыбек Ташиев проникали во все сферы жизни государства. Дошло до того, что офицера спецслужбы назначили главой Минздрава («Клооп» не нашел таких прецедентов в мире). Секьюритизация внутренней политики продолжалась весь год.

— Камчыбек Ташиев весь год пиарился так, будто идет в президенты. Показательные задержания чиновников на камеру, устные приказы «уволить», «арестовать», «изъять имущество» — Ташиев выступал следователем, прокурором и «народным заступником» в одном лице. При этом некоторые его популистские распоряжения не выполнялись. Так, он требовал от подчиненных не ломать судьбу простых людей ради показателей, но ГКНБ продолжал это делать.

— Противоречия между Жапаровым и Ташиевым стали заметнее. Самый яркий эпизод был связан с любимцем Ташиева — мэром Оша Токторбаевым. Сначала Ташиев вручил ему машину «от президента». Затем Жапаров по неясной причине объявил мэру строгий выговор. В медиа это связали с тем, что Токторбаев раскритиковал строительство «Ош Сити», которое ведется под контролем президента. Но ни президент, ни Токторбаев эту информацию не подтвердили. Тем не менее, сразу после выговора президент подарил ему еще одну машину, более дорогую, словно хотел загладить вину перед человеком из команды Ташиева. Потом был заочный спор из-за отключений света. Ташиев требовал гнать посетителей из кафе после 22:00, Жапаров советовал «не перегибать» во время рейдов.

— Загадка года — досрочные выборы парламента. Официально их устроили, чтобы не смешивать с президентскими. Неофициально есть две версии: зачистка остатков оппозиции перед выдвижением Жапарова на второй срок и негласная конкуренция Жапарова с Ташиевым, который жестко контролировал прошлый созыв. Вопрос в том, перестал ли он это делать: состав депутатов не сильно поменялся. Даже спикер прежний, и это человек Ташиева.

— Репрессии и запугивание граждан поставили на конвейер. За решетку попадали не только политики, активисты и журналисты, но и обычные люди, которые выступали против отключений света и сноса домов. Вступил в силу новый закон о штрафах за клевету и оскорбления в СМИ и интернете. Даже аполитичных блогеров, чьи посты не нравились чекистам, вызывали в ГКНБ на «беседу» и заставляли извиняться на камеру.



— Для «Клоопа» это был год арестов. В мае ГКНБ задержал сразу восемь наших действующих и бывших сотрудников. Экс-видеооператоров Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова обвинили в «соучастии в призывах к массовым беспорядкам». «Уликами» оказались материалы Болота Темирова, которые «Клооп» не публиковал. Летом Александрова и Дуулатова Первомайский райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы. Незадолго до рассмотрения апелляции по делу Александрова и Дуулатова материалы «Клоопа», Temirov Live и деятельность их основателей признали «экстремистскими». Это стало еще одним инструментом давления на молодых людей, находящихся в СИЗО. Осенью суд отпустили их под пробацию на три года в обмен на «признание вины», которой не было.

— Кыргызстан пришлось покинуть сразу нескольким независимым СМИ. «Клооп» и «Тандыр Медиа» (ранее «Апрель») теперь работают в изгнании. До этого из Кыргызстана пришлось уехать журналистке Лейле Саралаевой, в отношении которой возбуждено уголовное дело. Прецеденты случались и раньше: в 2022 году власти незаконно лишили гражданства и выдворили из страны журналиста Болота Темирова. Но такого массового исхода еще не было.

— Кыргызстанцы продолжали возвращаться из России, где власти раздувают ксенофобию и ужесточают правила для трудовых мигрантов, чтобы те получали гражданство — в том числе, через участие в войне. В 2025 году вернулись десятки тысяч человек, а всего с 2022 года вернулось более 100 тысяч. Это усиливает давление на рынок труда и недвижимости, на школы, детские сады и медицину.



— Власти нанимали работников из Узбекистана, Пакистана, Индии, Непала, Бангладеш, чтобы не повышать зарплаты в строительстве, где их используют. Сколько их в Кыргызстане, точно не известно, но квоту для мигрантов увеличили в этом году дважды: сначала до 25 тыс человек, а потом до 42 тыс.



— У населения росла китаефобия. Число граждан Китая в КР при Жапарове заметно увеличилось. В середине года зампред кабмина Бакыт Торобаев заявил, что в Кыргызстане количество компаний с участием китайского капитала к июлю 2025 года превысило 3000. Власти уверяли, что в основном они строят дороги и другие большие объекты — но половина новых компаний заняты торговлей. Ходили слухи, что китайцы массово скупают землю, жилье и малый бизнес. Напряжение выливалось в драки рабочих из КНР с жителями сел, пограничниками, водителями грузовиков. Жапаров пытался замять конфликты, заявляя, что китайские подрядчики сдают работы в срок и имеют больше опыта.

— Быть женщиной в Кыргызстане все еще очень опасно. По данным МВД за 11 месяцев 2025 года был зафиксирован 31 случай убийств женщин. Зафиксировано на 27% больше случаев семейного насилия. Но это верхушка айсберга: зачастую женщины молчат о насилии из-за стигмы, экономической зависимости и недоверия к милиции. В 2025 году тема насилия в отношении женщин очень часто использовалась командой президента для политического пиара.

— Конституционный суд отклонил возвращение смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием. Инициативу внес Садыр Жапаров. Правозащитники выступили против этой инициативы, аргументируя это тем, что смертная казнь не снижает количества преступлений, а также подчеркивая, что список преступлений может быть быстро расширен и смертная казнь будет применяться к неугодным режиму людям. Судьи осмелились возразить Жапарову и не дали ему открыть ящик пандоры — это удивляет и обнадеживает. Впрочем, принятый по инициативе Жапарова закон позволяет ему отменять решения Конституционного суда.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: МАНЕВРЫ В ДЖУНГЛЯХ



— Кыргызстан с Таджикистаном обменялись спорными землями, подписали договор о границе и объявили о завершении пограничных конфликтов. Обменом земель занимался лично Камчыбек Ташиев в закрытом от общества режиме. В итоге Кыргызстан потерял село Достук и ряд обжитых орошаемых участков. Критики обмена столкнулись с репрессиями. Самое удивительное: карту с новой границей гражданам полностью так и не показали.

— Кыргызстан еще больше сблизился с путинской РФ. Он реэкспортировал российское золото в Китай, а «санкционку» — в Россию. Помогал олигарху Илану Шору отмывать российские деньги через крипту, страдая от вторичных санкций. Оказывал ханские почести Путину, стыдливо загородив украинское посольство. Называл себя «частью русского мира» и даже запрещал гастроли Валерия Меладзе из-за того, что его концертная деятельность запрещена в России.

— «Золотой век» отношений с Китаем. Торговля с ним (учитывая реэкспорт) выросла на 27% и превысила $25 млрд. Китай пока остается главным внешним кредитором, но его доля в кредитном портфеле Кыргызстана снизилась до 30%. Раньше доля кредитов от Китая во внешнем долге Кыргызстана превышала 40%. Но при этом Китай продолжает строить дороги и электростанции, поставлять технику, системы слежки за населением и контроля над интернетом. Садыр Жапаров в ходе госвизита в Пекин заявил о «золотом веке» отношений.

— ЕАЭС погрузился в кризис. Заявленной свободы передвижения грузов, людей и денег в этом союзе не было никогда. Но в сентябре 2025 года Казахстан ужесточил контроль за транзитом санкционки из Китая в РФ. А Россия стала тормозить ширпотреб, растаможенный в Казахстане и Кыргызстане, ссылаясь на «серые» схемы. Фактически таможня переехала с внешних границ союза на внутренние. Передвижение людей тоже стали сворачивать: РФ планирует переход к целевому набору мигрантов, в Кыргызстане гражданам стран ЕАЭС запретили жить без оформления более 90 дней в полугодие. Словом, участие в этом союзе дает все меньше преимуществ.

— ОДКБ тоже в кризисе. Решать свои задачи на практике этому оборонному клубу и раньше почти не приходилось. Но войны в Карабахе, Украине и удар США по Ирану показали неэффективность российского оружия. Сейчас члены ОДКБ, включая Кыргызстан, закупают оружие в Китае, Турции, в Индии и на Западе. Армения фактически покинула этот союз.

— Центральная Азия продолжала обособляться от России. Локальные саммиты уже третий год проходят без участия Путина. Зато на них был замечен президент Азербайджана Ильхам Алиев, который дважды бросал Путину вызов — и побеждал. Совместные встречи президентов стран ЦА с лидерами Китая, США и ЕС показывали, что они все чаще выступают на международной арене как единый субъект с общими интересами.

— Международное право и глобальная этика рушились. Теперь в компании Путина — не только Нетаньяху, безнаказанно уничтоживший Газу, но и Трамп. Его демонстративный отказ от ценностей и обязательств, сомнительные сделки и грубое утверждение права сильного превращают мир в джунгли и развязывают руки автократам. Включая кыргызстанских, которые все меньше стесняются своей коррупции, непотизма и произвола.



