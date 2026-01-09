Беглый молдавский олигарх Илан Шор построил в Кыргызстане очередную схему по обходу санкций против России через которую провел уже более 6 млрд долларов США. В ней замешаны две кыргызские госкомпании, три отечественных госбанка и банк, связанный с беглым президентом Бакиевым.

Ранее, по подсчетам британского государства, еще как минимум 9,3 млрд прошли через попавшую под санкции Grinex — кыргызстанскую криптобиржу Шора. Всего через шоровские схемы в Кыргызстане прошло уже более 15 млрд долларов.

Согласно данным из утечки документов группы компании «А7», предоставленных Osint Romania и молдавским изданием IPN, в новой схеме упоминаются 42 кыргызских компании и без помощи местных властей не обошлось.

Деньги проходят через государственные «Айыл Банк», «Элдик банк», «Капитал банк» и связанный с беглым президентом Курманбеком Бакиевым «Евразийский Сберегательный банк». Последние два ранее попали под санкции Европы и Великобритании.

В схеме также участвует принадлежащая минэконому ОАО «Торговая Компания Кыргызской Республики», которую возглавляет Назарбек Жанышбек уулу — в августе 2025 года человек с таким именем попал под британские санкции за помощь России в обходе ограничений.

В документах также упоминается ОАО «Эмитент виртуальных активов», которым владеет минфин, однако, какое место компания занимает в схеме — не известно.

При этом «Эмитент виртуальных активов» играет большую роль в развитии криптовалюты в Кыргызстане. Он выпускает государственный долларовый стейблкоин USDKG, который обеспечен золотом.

Схемы Шора работают с первым рублевым стейблкоином А7А5 — продуктом компании Шора «А7». Несмотря на то, что в октябре 2025 года под европейские санкции попали компании, которые создали, выпускают и торгуют стейблкоином, это не мешает схеме продолжать работать.

«Санкции — это то, к чему мы готовились […] были какие-то последствия негативные, которые мы успешно купировали и нивелировали», — рассказал директор по взаимодействию с госорганами и международным связям А7А5 Олег Огиенко на AMA-сессии в Ютубе.

Он заявил, что стейблкоин не замешан в отмывании денег, а санкции «ряд недружественных стран» ввел из-за «дискриминации».

«Просто использовали такой предлог чтобы внести нас в санкции, дискриминировать нас фактически по национальному признаку, потому что мы из Кыргызской Республики, потому что мы связаны с Россией», — уверен Огниенко.

При этом он не отрицает, что их продукты, виртуальные карты и вексели, помогают обходить санкции.

«[Продукты компании] востребованы во многом во внешней торговле, безусловно, поскольку сейчас, как вы знаете, с расчетами возникают сложности, через А7А5 можно эти расчеты в цифровой валюте проводить», — рассказывает топ-менеджер А7А5.

Как это работает

Кыргызские компании выпускают и управляют токенами А7А5, выступают посредниками между отправителем денег и получателем, а также выпускают и погашают цифровые вексели.

Стейблкоин А7А5 действует в системе международных денежных переводов А7, созданной попавшим под санкции российским государственным оборонным Промсвязьбанком. Несмотря на это, его продолжают выпускать в Кыргызстане.

Директор по взаимодействию с госорганами и международным связям А7А5 Олег Огиенко объясняет, что Кыргызстан выбрали за «гибкое» законодательство.

«Если сравнивать с евровыми стейблкоинами, то у них там сильно зарегулировано в этом отношении все и не так просто выпускать стейблкоины в евро с привязкой к этой юрисдикции. Кыргызская Республика более гибко к этому относится», — говорит он.

Огниенко уверяет, что они работают под тщательным надзором и «поддержкой» российских и кыргызских госорганов.

«Это важный проект в юрисдикции Кыргызстана […] У нас конструктивное взаимодействие с обоими регуляторами и правительством обеих стран. Фактически мы проект развиваем и все больше возникает различных задач, которые невозможно решить без взаимодействия с регуляторами», — говорит он.

Одна из компаний-посредников, которые использует А7 — ОАО «Торговая Компания Кыргызской Республики». 100% ее акций принадлежат Министерству экономики.

Согласно документам, работают такие юрлица с валютой в китайских юанях и долларах США и по умолчанию переводят деньги из и в Китай, Гонконг, ОАЭ и Турцию, но по согласованию операции могут проводиться и из других и в другие страны.

Среди компаний-посредников есть также коммерческая ОсОО «Кифико», которая попала под санкции Великобритании 18 декабря 2025 года за помощь Россия в обходе санкций через систему А7. Она была одной из основных компаний-контрагентов схемы.

Компания принадлежит Улану Саламатову, бизнесмену и бывшему члену политсовета партии «Бир Бол», которую связывали с семьей беглого президента Бакиева.

Директор «Кифико» Барчын Тюлялиева входит в общественный совет госинспекции по экологической и технической безопасности.

Цифровой вексель

Эта же «Торговая Компания Кыргызской Республики», и другие кыргызские юрлица, занимаются также погашением цифровых векселей.

Цифровой вексель — это новый продукт А7, ценная бумага с разным номиналом. Чем это отличается от схемы с компаниями-посредниками? Цифровых следов намного меньше, потому что фиксируется только то, кто запросил выпустить документ и кто его в итоге обналичил. Это как чек на предъявителя, передать его можно кому угодно и обналичить его сможет любой человек. А вот отследить полную цепочку — очень сложно. Вексель можно передавать как физически, так и виртуально через специальное приложение.

«Есть выпуск векселя, потом этот вексель как-то может передаваться от одного лица другому и эти операции в блокчейне вообще никак не отражаются и отследить в блокчейне не могут. В блокчейне уже отражается операция, когда вексель превращается обратно в А7А5 […] Сам факт передачи от одного лица к другому просто физического векселя — не отражается», — объясняет Огиенко.

При этом обменивать вексель на рублевый стейблкоин не обязательно, за его номинал можно купить другую криптовалюту или даже получить наличные.

По состоянию на июнь 2025 года, согласно внутренней документации А7, компания выпустила векселей на более чем 1,6 трлн рублей (около 21,2 млрд долларов США). Согласно официальному сайту, ценные бумаги выпускают в Кыргызстане, но сколько именно из этих денег прошли через страну — неизвестно.