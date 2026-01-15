10 декабря 2025 года Чуйский областной суд под председательством судьи Бакыта Касымалиева оставил в силе обвинительный приговор в отношении кыргызстанца Эмиля Бекиева за публикации в соцсетях. Бекиева признали виновным по статьям о призывах к массовым беспорядкам (статья 278, часть 3) призывах к насильственному захвату власти (статья 327 часть 3).

По данным следствия, он совершил эти преступления отбывая наказание в колонии №27 за похожие правонарушения. В июне 2023 года Бекиева приговорили к шести годам лишения свободы признав виновным по статьям о призывах к массовым беспорядкам (статья 278, часть 3) и возбуждении розни (статья 330).

По совокупности двух приговоров и частичного присоединения неотбытого наказания Эмиля Бекиева приговорили к 7 годам лишения свободы.

Что сделал Бекиев?

Согласно пресс-релизу ГКНБ, Бекиев зарегистрировал фейковый аккаунт в фейсбуке «Алып Качар Салып Качар» и с января по март 2025 года писал критические публикации и комментарии в адрес власти. В решении суда упоминается, что таким образом Бекиев нарушал правила колонии, согласно которым пользоваться телефоном заключенным нельзя. В качестве доказательства незаконных действий Бекиева следствие предоставило суду диск и телефон Redmi 12.

Кроме того, в приговоре указывается, что Бекиев пытался «негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране» через свои публикации в соцсети.

«В частности, он занимался очернением и дискредитацией действующей государственной власти, сознательно и необоснованно представляя ситуацию в одностороннем свете, чтобы вызвать недовольство среди населения, а также призывал к массовым беспорядкам, незаконно публикуя медиаконтент через социальную сеть “Фейсбук” в Интернете», — говорится в приговоре.

Найти Бекиева по его аккаунту в соцсети смог 5 отдел Управления ГКНБ по Чуйской области. Ведомство установило телефонный номер, связанный с аккаунтом в фейсбуке, а далее выяснило, что им пользуется заключенный. Бекиев признал, что пользовался телефоном.



В приговоре это не указано, но в пресс-релизе ГКНБ заявлено, что Бекиев общался с журналистом-расследователем Болотом Темировым.

«Установлено, что Эмиль Бекиев, отбывая наказание в ИК-27 ГСИН, поддерживал связь с блогером Болотом Темировым, руководителем проекта “Temirov Live”, которому передавал информации о ситуации в учреждениях ГСИН и получал от него соответствующие инструкции», — говорится в сообщении ГКНБ.

Сам журналист говорит, что не понимает, зачем силовики в пресс-релизе приписали его имя к делу Бекиева.

«Не совсем понимаю зачем они эти фразы вписали в пресс-релиз. […] Скоро будут писать: «находился на одной планете с Болотом Темировым». […] У наших правоохранительных органов как-будто главная задача везде присобачить Болота Темирова. Доходит даже до абсурда. Я не инструктирую никого. Я был и остаюсь журналистом», — сказал он.

За какие публикации осудили Бекиева?

В решении суда указано 34 поста/комментария Бекиева, в которых лингвисты обнаружили признаки призывов к беспорядкам и свержению власти.

Например, он пророчил скорый конец власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева и говорил, что их окружению и родственникам тоже придется ответить:

«Жапаров сбежит и его приспешники и депутаты будут задержаны!» «Задержим Сабыра (Жапарова), Доолота (Жапарова), Шайыра (Ташиева), Таймураса (Ташиева), Рустама (Жапарова), Дайыра (Орунбекова), Каныбека (Туманбаева), чтобы они не сбежали! Пришел день ответить за все!» «Родня Жапарова и Ташиева! Уже завтра власть может смениться и вы будете лебезить перед журналистами и активистами, блогерами и политиками. Сейчас они в заключении. Но потом все изменится, таков круговорот в политике. И завтра за решеткой уже будете вы, готовьтесь к этому».

Он критиковал решения, принятые властями по вопросам границ.

«Пусть души погибших при защите границ от таджикской агрессии накажут двух друзей! Продавшим землю — смерть!» «Садыр Жапаров — герой Таджикистана!» «Он украл миллионы долларов, когда был главой МЧС. Потом порвал себе штаны на заборе Белого дома, пытаясь дорваться до власти. Продавший землю, предатель!»

Говорил об усилении полномочий ГКНБ.

«Если мы не прогоним двух друзей, то даже для соития с женой надо будет просить разрешения у ГКНБ. Где наш народ? Не бойтесь быть задержанными». «Справка о несудимости, выданная МВД, не подходит! А справка о судимости, выданная ГКНБ, оказывается, подходит! Может, нам отменить МВД?»

Критиковал власть за задержание журналистов, активистов и блогеров.

«Вы проглотили аресты Канышай Мамыркуловой, Зарины Торокуловой, Махабат Тажыбек кызы, Каныкей Арановой, есть тут вообще мужчины?» «В Орозо то можно было сидеть спокойно, зачем вы задержали Канышай Мамыркулову? Апрельской революции быть» «Активисты, журналисты и блогеры незаконно находятся в тюрьме! Завтра они выйдут и государство должно будет выплатить им компенсацию. Садыр сбежит»

Писал об увеличении госдолга.

«Два друга не приросли к власти, скоро свалят. Мы остались без земли, без воды, еще и с долгом в 9 млрд долларов на шее, есть молодцы, которые это понимают?» «В 2020 году долг Кыргызской Республики составлял 4,5 млрд долларов, а теперь, в 2025 году, мы имеем долг в 9 млрд долларов. За 4 года долг увеличился на 4,5 млрд долларов, Садыке»

«В предоставленных для исследования материалах содержатся лингвистические признаки призывов к свержению власти, к насильственному захвату власти через революцию», — такое мнение лингвистов указано в решении суда.

Кто такой Эмиль Бекиев и как он оказался в колонии?

Кыргызские власти экстрадировали активиста Эмиля Бекиева из России в Кыргызстан в 2022 году. Причиной экстрадиции также стали публикации в фейсбуке.

«Поеду в Кыргызстан и буду держать ответ. Я чист. Потому что из-за высказанного мнения происходят вещи, которых не было за эти 30 лет. Мы видим, как заключают под стражу молодых активистов, которые выступили с критикой. Возможно, меня ждет тоже самое. Завтра меня тоже могут посадить в тюрьму — как только я прилечу. Никто не может дать гарантий. Потому что в отношении меня уголовное дело было возбуждено еще в феврале. С тех пор меня дважды пытались забрать отсюда. Но почему-то тогда мне помогло то, что я был гражданином России», — сообщал Бекиев незадолго до экстрадиции.

Бекиев был известен также как сторонник политика Адахана Мадумарова, сообщалось, что он является членом партии «Бутун Кыргызстан». Известно, что в России он выходил с одиночным пикетом к зданию кыргызской дипмиссии в знак протеста против итогов выборов президента Кыргызстана.

Кроме того, у него был YouTube-канал, в котором он также критиковал власть. Свою вину Бекиев не признал и в 2022 году его осудили на шесть лет колонии.