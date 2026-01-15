10 декабря 2025 года Чуйский областной суд под председательством судьи Бакыта Касымалиева оставил в силе обвинительный приговор в отношении кыргызстанца Эмиля Бекиева за публикации в соцсетях. Бекиева признали виновным по статьям о призывах к массовым беспорядкам (статья 278, часть 3) призывах к насильственному захвату власти (статья 327 часть 3).
По данным следствия, он совершил эти преступления отбывая наказание в колонии №27 за похожие правонарушения. В июне 2023 года Бекиева приговорили к шести годам лишения свободы признав виновным по статьям о призывах к массовым беспорядкам (статья 278, часть 3) и возбуждении розни (статья 330).
По совокупности двух приговоров и частичного присоединения неотбытого наказания Эмиля Бекиева приговорили к 7 годам лишения свободы.
Что сделал Бекиев?
Согласно пресс-релизу ГКНБ, Бекиев зарегистрировал фейковый аккаунт в фейсбуке «Алып Качар Салып Качар» и с января по март 2025 года писал критические публикации и комментарии в адрес власти. В решении суда упоминается, что таким образом Бекиев нарушал правила колонии, согласно которым пользоваться телефоном заключенным нельзя. В качестве доказательства незаконных действий Бекиева следствие предоставило суду диск и телефон Redmi 12.
Кроме того, в приговоре указывается, что Бекиев пытался «негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране» через свои публикации в соцсети.
«В частности, он занимался очернением и дискредитацией действующей государственной власти, сознательно и необоснованно представляя ситуацию в одностороннем свете, чтобы вызвать недовольство среди населения, а также призывал к массовым беспорядкам, незаконно публикуя медиаконтент через социальную сеть “Фейсбук” в Интернете», — говорится в приговоре.
Найти Бекиева по его аккаунту в соцсети смог 5 отдел Управления ГКНБ по Чуйской области. Ведомство установило телефонный номер, связанный с аккаунтом в фейсбуке, а далее выяснило, что им пользуется заключенный. Бекиев признал, что пользовался телефоном.
В приговоре это не указано, но в пресс-релизе ГКНБ заявлено, что Бекиев общался с журналистом-расследователем Болотом Темировым.
«Установлено, что Эмиль Бекиев, отбывая наказание в ИК-27 ГСИН, поддерживал связь с блогером Болотом Темировым, руководителем проекта “Temirov Live”, которому передавал информации о ситуации в учреждениях ГСИН и получал от него соответствующие инструкции», — говорится в сообщении ГКНБ.
Сам журналист говорит, что не понимает, зачем силовики в пресс-релизе приписали его имя к делу Бекиева.
«Не совсем понимаю зачем они эти фразы вписали в пресс-релиз. […] Скоро будут писать: «находился на одной планете с Болотом Темировым». […] У наших правоохранительных органов как-будто главная задача везде присобачить Болота Темирова. Доходит даже до абсурда. Я не инструктирую никого. Я был и остаюсь журналистом», — сказал он.
За какие публикации осудили Бекиева?
В решении суда указано 34 поста/комментария Бекиева, в которых лингвисты обнаружили признаки призывов к беспорядкам и свержению власти.
Например, он пророчил скорый конец власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева и говорил, что их окружению и родственникам тоже придется ответить:
- «Жапаров сбежит и его приспешники и депутаты будут задержаны!»
- «Задержим Сабыра (Жапарова), Доолота (Жапарова), Шайыра (Ташиева), Таймураса (Ташиева), Рустама (Жапарова), Дайыра (Орунбекова), Каныбека (Туманбаева), чтобы они не сбежали! Пришел день ответить за все!»
- «Родня Жапарова и Ташиева! Уже завтра власть может смениться и вы будете лебезить перед журналистами и активистами, блогерами и политиками. Сейчас они в заключении. Но потом все изменится, таков круговорот в политике. И завтра за решеткой уже будете вы, готовьтесь к этому».
Он критиковал решения, принятые властями по вопросам границ.
- «Пусть души погибших при защите границ от таджикской агрессии накажут двух друзей! Продавшим землю — смерть!»
- «Садыр Жапаров — герой Таджикистана!»
- «Он украл миллионы долларов, когда был главой МЧС. Потом порвал себе штаны на заборе Белого дома, пытаясь дорваться до власти. Продавший землю, предатель!»
Говорил об усилении полномочий ГКНБ.
- «Если мы не прогоним двух друзей, то даже для соития с женой надо будет просить разрешения у ГКНБ. Где наш народ? Не бойтесь быть задержанными».
- «Справка о несудимости, выданная МВД, не подходит! А справка о судимости, выданная ГКНБ, оказывается, подходит! Может, нам отменить МВД?»
Критиковал власть за задержание журналистов, активистов и блогеров.
- «Вы проглотили аресты Канышай Мамыркуловой, Зарины Торокуловой, Махабат Тажыбек кызы, Каныкей Арановой, есть тут вообще мужчины?»
- «В Орозо то можно было сидеть спокойно, зачем вы задержали Канышай Мамыркулову? Апрельской революции быть»
- «Активисты, журналисты и блогеры незаконно находятся в тюрьме! Завтра они выйдут и государство должно будет выплатить им компенсацию. Садыр сбежит»
Писал об увеличении госдолга.
- «Два друга не приросли к власти, скоро свалят. Мы остались без земли, без воды, еще и с долгом в 9 млрд долларов на шее, есть молодцы, которые это понимают?»
- «В 2020 году долг Кыргызской Республики составлял 4,5 млрд долларов, а теперь, в 2025 году, мы имеем долг в 9 млрд долларов. За 4 года долг увеличился на 4,5 млрд долларов, Садыке»
«В предоставленных для исследования материалах содержатся лингвистические признаки призывов к свержению власти, к насильственному захвату власти через революцию», — такое мнение лингвистов указано в решении суда.
Кто такой Эмиль Бекиев и как он оказался в колонии?
Кыргызские власти экстрадировали активиста Эмиля Бекиева из России в Кыргызстан в 2022 году. Причиной экстрадиции также стали публикации в фейсбуке.
«Поеду в Кыргызстан и буду держать ответ. Я чист. Потому что из-за высказанного мнения происходят вещи, которых не было за эти 30 лет. Мы видим, как заключают под стражу молодых активистов, которые выступили с критикой. Возможно, меня ждет тоже самое. Завтра меня тоже могут посадить в тюрьму — как только я прилечу. Никто не может дать гарантий. Потому что в отношении меня уголовное дело было возбуждено еще в феврале. С тех пор меня дважды пытались забрать отсюда. Но почему-то тогда мне помогло то, что я был гражданином России», — сообщал Бекиев незадолго до экстрадиции.
Бекиев был известен также как сторонник политика Адахана Мадумарова, сообщалось, что он является членом партии «Бутун Кыргызстан». Известно, что в России он выходил с одиночным пикетом к зданию кыргызской дипмиссии в знак протеста против итогов выборов президента Кыргызстана.
Кроме того, у него был YouTube-канал, в котором он также критиковал власть. Свою вину Бекиев не признал и в 2022 году его осудили на шесть лет колонии.