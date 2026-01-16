Таможенный конфликт России с Казахстаном поставил под вопрос не только свободу передвижения грузов внутри ЕАЭС, но и сам смысл существования Евразийского союза. Ведь заявленной свободы передвижения работников и денег в нем тоже нет. Пока Путин не остановит свою агрессию против Украины, список неудобств внутри этого объединения будет только расти. А участие в нем будет давать членам союза все меньше преимуществ.

Президент Казахстана, к которому в 2026 году перешло председательство в Евразийском союзе, официально обратился к партнерам по ЕАЭС с призывом устранить административные барьеры внутри союза. Касым-Жомарт Токаев назвал недопустимым использование таможенного и иных видов контроля как инструмент давления внутри союза.

О системных проблемах Евразийского союза «Клооп» уже рассказывал. О том, что заявленной свободы передвижения грузов, услуг, людей и денег в ЕАЭС нет, говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Кроме того, Казахстан сам не раз использовал таможню для давления: достаточно вспомнить очереди кыргызстанских фур, которые по неясным причинам не впускали соседи.

Кто на этот раз возводит барьеры в ЕАЭС, Токаев не уточнил. Но все, кто следил за новостями, в курсе: осенью 2025 года между Казахстаном и Россией началось таможенное противостояние, которое затронуло и грузы из Кыргызстана.

Вспышка бдительности

Примерно с середины сентября российские таможенники на пунктах пропуска с Казахстаном стали массово тормозить и с пристрастием проверять не только фуры с китайским ширпотребом, растаможенным в Казахстане и Кыргызстане, но и машины с товарами местного происхождения — например, продукцию кыргызстанских швейников. Внезапно выяснилось, что теперь владельцы грузов должны не только платить в России «ввозной НДС», но и оплачивать маркировку товара по российским правилам.

В результате пробки из тысяч фур растянулись в степи на десятки километров. В середине декабря российские СМИ со ссылкой на ФТС сообщили, что пробки рассосались. Но, судя по новогоднему заявлению Токаева, проблема нетарифных ограничений на границах ЕАЭС сохраняется.

В Москве объясняли таможенные новации необходимостью пополнить бюджет пошлинами и налогами, и покончить с «серыми» схемами (их принято называть словом «карго»).

Бюджет России в 2024–25 годах действительно пострадал из-за войны и санкций, и теперь правительство РФ «пылесосит» деньги из всех щелей. Но слышать от Москвы жалобы на серые таможенные схемы было довольно странно. Ведь на них во многом и держится сейчас российская внешняя торговля — тем более, что объемы «параллельного импорта» снижаются.

Тогда в чем же реальная причина этой вспышки таможенной бдительности? Судя по осторожным, но прозрачным намекам в российских деловых СМИ, это — ответ Казахстану на его попытку прислушаться к требованиям своих основных торговых партнеров из ЕС и соблюсти хотя бы часть санкций против РФ.

Вы тормозите дроны, мы — ширпотреб

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину между Россией и странами Центральной Азии сложилось что-то вроде неформального соглашения. Они помогают с транзитом санкционки по своей территории или как минимум закрывают на него глаза. А Москва, в свою очередь, «не замечает» импорт серого и контрабандного ширпотреба. Но в 2025 году Евросоюз усилил давление на страны региона в вопросе соблюдения санкций против России. И Астана, по данным украинской разведки, пошла навстречу Брюсселю.



4 сентября Orda.kz сообщила о задержании главы МИД, экс-руководителя Администрации президента Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Оба они тесно связаны с Комитетом нацбезопасности Казахстана, которому подчинена погранслужба. Обоих называют неформальными кураторами серых таможенных схем, включая обход санкций. Гаджиева также связывают с убийством журналиста Айдоса Садыкова. Он называл бизнесмена свояком Токаева и «смотрящим» за контрабандой на границах с Китаем и Кыргызстаном.

Власти отрицали арест Нуртлеу и Гаджиева, но вскоре Нуртлеу был уволен. А потом появились сообщения, что Казахстан ужесточил контроль за транзитом санкционных грузов в Россию. Примерно с середины сентября таможня этой страны стала тормозить китайскую электронику, дроны, станки и товары западных брендов.

Примерно тогда же, в сентябре, Федеральная таможенная служба РФ резко усилила контроль за серым импортом ширпотреба, на котором в Казахстане зарабатывает не только группа Гаджиева. 24 октября Путин подписал указ № 778, который с 10 декабря запретил ввозить из Казахстана в РФ товары без полного пакета документов о том, что они изготовлены внутри ЕАЭС. Указ этот бьет и по российским потребителям, но приоритетом для Путина является война, и ради нее он готов жертвовать не только потребительским рынком, но и всеми гражданскими секторами экономики.

Власти Кыргызстана, который лидирует по росту товарооборота с Россией, пытаются смягчить новые российские таможенные требования хотя бы для себя. Ведь его грузы тоже идут через Казахстан, а реэкспорт «запрещенки» в Россию называют главной причиной кыргызского экономического чуда. Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии из Берлинского центра Карнеги, связывает с этим пышный прием, устроенный Путину 25 ноября. Но, судя по заявлениям Путина в Бишкеке, ханские почести не очень помогли.

Чем закончится этот конфликт, пока неясно. Но сейчас таможенное оформление импортных грузов фактически переехало с внешних границ ЕАЭС на внутренние. По сути, это отменяет Единое таможенное пространство — ключевой принцип Таможенного союза, лежащего в основе ЕАЭС.

Мигранты как новые крепостные

Передвижение людей в ЕАЭС за годы войны тоже существенно осложнилось. Высшие госчиновники РФ раздувают в стране ксенофобию и ужесточают правила пребывания.

Список запретных профессий для мигрантов в регионах России растет. Их дети лишены права учиться в школах без теста по русскому языку, сдать который не всегда могут даже его носители. Мигрантов заставляют ставить приложение «Амина», которое следит за хозяином смартфона и передает властям его локацию — как браслет для домашнего ареста.

Гражданам безвизовых стран, включая ЕАЭС, срок пребывания в России без регистрации сократили с января 2025 года до 90 дней в году. За малейшие нарушения мигрантов выдворяют из страны. А с 2027 года РФ планирует перейти к целевому набору трудовых мигрантов, которые будут привязаны к конкретному работодателю.



Эксперты считают, что таким образом власти вынуждают мигрантов получать гражданство РФ в упрощенном порядке — через участие в войне. Но желающих убивать и убиваться ради паспорта, который могут потом легко отобрать, сравнительно немного: в 2025 году иностранцам выдали на треть меньше российских паспортов, чем годом ранее. Многие мигранты уезжают: с начала войны на родину вернулось более 100 тысяч кыргызстанцев.

Правила пребывания иностранцев из ЕАЭС ужесточаются и в других странах союза.

В Беларуси они и до войны были самыми жесткими: не более 30 дней без регистрации. Но с 2023 года на российско-белорусскую границу, до войны практически бесконтрольную, вернулся досмотр грузов, очереди и проверки паспортов. В Казахстане гражданам стран союза с 2023 года запретили жить без оформления более 90 дней в полугодие (тоже следствие войны, из-за которой в страну хлынул поток россиян). С осени 2025 года такие же меры начали вводиться в Кыргызстане. Самый либеральный режим сохраняется пока в Армении: 180 дней в году без оформления права на жительство.

Трудности перевода



До войны переводить деньги внутри ЕАЭС с каждым годом становилось все легче — большой плюс для трудовых мигрантов из Кыргызстана. Это можно было сделать не только через платежные системы, но и по номеру телефона в банковских приложениях. Но к 2024 году из-за угрозы вторичных санкций практически все банки Центральной Азии, включая страны ЕАЭС, отказались принимать российские карты и ограничили переводы. В Казахстане карты МИР принимает только филиал российского ВТБ, а в Таджикистане — Amonatbank (но только если это карты «Сбербанка» РФ).

Тем не менее, из России в Кыргызстан перевести деньги все еще сравнительно несложно: они по-прежнему доступны через платежные системы и через некоторые банки КР. Весной 2025 года для этих целей власти КР аккредитовали государственный «Капитал Банк». Предполагалось, что все переводы между Россией и Кыргызстаном, в том числе от мигрантов, будут проходить через него. Но в августе «Капитал банк» попал под санкции за связь с отмыванием российских государственных денег. Пока монополизировать рынок переводов властям не удалось.

А вот чтобы перевести деньги из Кыргызстана в Россию, нужно пройти целый квест. Даже в тех банках КР, которые принимают переводы из РФ, опции сделать перевод в обратную сторону нет. Через приложения платежных систем, вроде «Золотой короны», сделать его тоже не получится — для этого придется идти ногами в пункт обслуживания с паспортом и наличкой. Поэтому многие прибегают к услугам криптовалютных обменников или сомнительных посредников, работающих по системе «Хавала».



И этим вряд ли закончится: в первой декаде января Дональд Трамп дал ход очередному пакету американских санкций против России. Пока Путин не остановит войну, список неудобств, связанных с перемещением денег, грузов, людей и услуг внутри Евразийского союза, будет только расти. А участие в ЕАЭС будет давать его членам все меньше преимуществ.



Страны Центральной Азии это, похоже, осознают. Совместные встречи президентов стран региона в формате С5+ с лидерами Китая, США и ЕС показывают, что они все чаще выступают на международной арене как единый субъект с общими интересами. При этом локальные саммиты уже третий год проходят без участия Владимира Путина.