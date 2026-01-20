Возможно вы, конкретно вы, совсем не интересны главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Но в стране множество мини-Ташиевых, чекистов разных мастей и областей, которые хотят выслужиться. И вот им вы можете быть очень интересны. Как жить с повышенным интересом к себе со стороны неизвестного вам человека в погонах?

Если вы не занимаетесь политикой, не ходите на митинги, супер активно не пишете в соцсетях, скорее всего, высшему руководству ГКНБ вы будете неинтересны.

Проблема заключается в том, что офисы ГКНБ сейчас открылись почти в каждом населенном пункте в Кыргызстане. И по всей стране сидят эдакие мини-Ташиевы, облеченные властью, которым вы уже можете быть интересны.

Если у вас есть бизнес и власти захотят его отжать, мини-Ташиевы могут в это вовлечься. Если у вас есть дом и его сносит государство, а вы начинаете высказывать свое возмущение, то мини-Ташиевы могут посадить вас в камеру и вы будете сидеть там, пока не будете довольны сносом своего дома. Если у вас отключили электричество и вы случайно про это написали в соцсетях, мини-Ташиевы могут вызвать вас на беседу.

К сожалению, реальность такова, что сейчас в Кыргызстане мы вынуждены сосуществовать с толпами мини-Ташиевых. Также, как со смогом, небезопасными дорогами и постоянным отключением электричества.

Когда на улице сильный смог, вы не открываете окно, чтобы минимизировать негативные последствия. Это, конечно, не снизит вероятность развития рака легких до нуля, но может быть в какой-то степени ее уменьшит.

Тоже самое с мини-Ташиевыми. Возникает вопрос: Как с ними сосуществовать, чтобы максимально снизить свои риски? Что нужно сделать, чтобы мини-Ташиевы знали про вас минимально мало? Как сделать так, чтобы они не читали ваши переписки, не слушали ваши телефонные разговоры, не смотрели на какие сайты вы заходите?

Чтобы ответить на эти вопросы мы подготовили для вас серию материалов. Мы будем говорить о базовых правилах технической гигиены, которые позволят вам снизить риски сосуществования с кучей мини-Ташиевых в стране.

Власти Кыргызстана признали мою деятельность и материалы «Клоопа» экстремистскими, но я до сих пор на свободе и ГКНБ меня не прослушивает, поэтому я знаю о чем говорю.

Ринат Тухватшин.