Прослушивают ли вас спецслужбы? По этому поводу у меня, как говорится, есть для вас две новости: хорошая и плохая.

Начну с плохой. Если вы используете стационарный городской телефон, смартфон, но звоните не через мессенджеры, а обычным способом через голосовую связь, если вы отправляете и получаете обычные смс, то к сожалению вас не только прослушивают, но и записывают.

Причем мы сейчас говорим не только у каких-то нарушителях закона или подозреваемых, а абсолютно про всех. Почему? Потому что наш ГКНБ уже давно вынудил операторов связи установить у себя специальное оборудование — СОРМ. Это оборудование записывает все смс, все голосовые звонки по обычной связи и сохраняет. Потом сотрудники спецслужб могут легко получить к этой информации доступ.

Давайте поговорим о мифах про прослушку телефонных разговоров.

Некоторые люди говорят, что если вы будете использовать кнопочный телефон, а не смартфон, вас будет невозможно прослушать. Это неправда.

Легче всего прослушивать как раз таки кнопочные мобильные телефоны, потому что в них нет мессенджеров и общение будет проходить через обычные звонки и смс, которые записывает СОРМ.

Другой миф — если вы какие-то слышите шорохи или помехи, значит вас начали прослушивать. Это тоже неправда. Если вы звоните по обычной телефонной связи, вас прослушивают всегда.

И третий, самый важный миф: вы можете думать, что вы просто не интересны спецслужбам, соответственно никто не будет прослушивать и записывать ваши разговоры.

Проблема заключается в том, что сейчас вы действительно можете быть не интересны нашим спецслужбам. Но в какой-то момент вы можете что-то сказать онлайн неаккуратно, в публичном комментарии, или может быть государству потребуется земля, которой вы владеете, или родственникам сотрудников ГКНБ потребуется ваш бизнес, и тогда против очень быстро могут возбудить уголовное дело. И уже в рамках этого уголовного дела они прослушают все ваши разговоры и прочитают все ваши смс.

Это была плохая новость, а хорошая заключается в том, что можно значительно осложнить прослушивание вашего телефона. Скорее всего вы уже используете какие-то мессенджеры для общения через интернет, например, WhatsApp, Signal и любые другие, и это очень помогает избежать прослушку.

Как правильно их настраивать и использовать, чтобы ваши звонки и переписки оставались конфиденциальными, мы разберем подробно в следующих материалах.