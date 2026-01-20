Журналист Эрнис Кыязов 20 января на своей странице в Facebook написал, что провел в ГКНБ полтора часа, и «вежливо и корректно беседовал о стабильности» с представителями спецслужб.

Что стало причиной его вызова в ГКНБ Кыязов не уточнял, но в Кыргызстане бурно обсуждается его недавнее интервью с бывшим председателем Финансовой полиции и экс-сторонником президента Садыра Жапарова Сыймыком Жапыкеевым.



Жапыкеев в интервью Кыязову раскритиковал действия нынешней власти во главе с Садыром Жапаровым по подавлению демократии.

«Кыргызы не станут туркменами. Что бы там не делали. Если вспыхнут, то тогда покажут всем Туркменистан. Если кыргызы вспыхнут, то им никакой лидер не нужен. Этот народ не станет Туркменистаном*, но к этому ведут», — сказал он.

Также он отметил, что до прихода к власти Садыр Жапаров обещал не допускать «публичных извинений на камеру» из-за критики, но сейчас людей сажают за озвученное мнение.

«Сейчас самый лучший вариант — демократия, права человека. Садыр [Жапаров] говорил: “Сооронбай Жээнбеков заставляет всех тех, кто высказывает мнение, просить извинения. Я не буду так делать”. А сейчас не то что просить прощение, людей сажают за решетку. Зачем все это? Что он с этого имеет? Мог бы быть благороднее. Он что боится какой-то женщины? Всех сажать, зачем это все? Ты делай свою работу, те кто говорил, всегда будут говорить, это всегда так», — сказал он.

Жапыкеев привел в пример историю акына Аската Жетигена, которого посадили на три года за критику властей в соцсетях, и назвал это «дорогой в диктатуру».

«Акына нельзя сажать. Акына нельзя унижать. Этот парень — акын и демократ. Пусть поет свои песни. Потому что это и есть демократия. […] Зачем так делать? Аската Жетигена, других политзаключенных надо отпустить и сказать, чтобы дальше ходили мирно. Нельзя так глубоко заходить в диктатуру. Президент должен заботиться о народе, а не бить людей по голове. Президент должен дать народу две вещи. Первое — безопасность и второе — накормить народ», — сказал он.

Лидер партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев был сторонником Садыра Жапарова и активно участвовал в митингах во время политических событий, приведших к смене власти в октябре 2020 года. После прихода к власти Садыра Жапарова он занял пост председателя Финансовой полиции. За день до ликвидации Службы финансовой полиции ему было присвоено звание генерал-майора. В 2021 году он был назначен прокурором Иссык-Кульской области, а позже подал в отставку.

*Туркменистан регулярно занимает нижние строки в мировом Рейтинге демократии и является самой недемократичной страной в центральноазиатском регионе.