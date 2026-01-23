Бывший глава Финпола и экс-сторонник Садыра Жапарова Сыймык Жапыкеев дал почти трехчасовое интервью журналисту Эрнису Кыязову — после публикации видео последнего вызвали на беседу в ГКНБ. И хотя самым популярным и растиражированным отрезком интервью Жапыкеева стал его выпад в сторону классика литературы Чынгыза Айтматова, само интервью, по большей части было о политике, критике властей за аресты и приходе к этой власти Садыра Жапарова.

Так, например, Жапыкеев сказал, что если бы люди не вышли протестовать 4 октября 2020 года из-за недовольства итогами парламентских выборов Садыр Жапаров так и остался бы в колонии. Согласно результатам выборов, в Жогорку Кенеш проходили только две партии, которые связывали с кланами на тот момент президента Сооронбая Жээнбекова и экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, но не оппозиция. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP еще до выборов выпустили несколько громких расследований, в которых доказали, что Матраимов выводил миллионы долларов из Кыргызстана через таможню.

«Если бы мы тогда махнули рукой, сказали бы: “Не прошли на выборах, ну и ладно”, то [Садыр Жапаров] сейчас сидел бы в тюрьме. Мы же митинги организовали. Революцию начали с кухни, верно?» — сказал он.

Хотя президент Садыр Жапаров в своих интервью порой рассказывает, как устроил «революцию из тюрьмы», участник октябрьского протеста Жапыкеев настаивает — сначала прошел протест и захват Белого дома, и только потом сторонники Жапарова освободили его из колонии.

«Жапаров сидел в тюрьме. Когда тут начались беспорядки и начался шум, туда поехали “мекенчиловцы” (сторонники Жапарова и его друга Камчыбека Ташиева — прим. ред.) и вытащили его из тюрьмы. Где-то в 6 утра он приехал. Столкновения, все уже закончилось тогда. Ну он выходит из тюрьмы, все начали его жалеть и поддерживать. […] Садыр говорит: “Я сам туда поехал…”. Как это он сам? 5 октября даже разговоров не было о том, чтобы вытаскивать Садыра. До этого 2 марта 2020 года [его сторонники] собрались [на митинг], около 1000 человек, их разогнали с собаками. И откуда столько людей появились в конце? Кто их всех собрал?» — сказал Жапыкеев.

После протестов и освобождения Жапарова (тогда же из колонии освободили и бывшего президента Алмазбека Атамбаева — прим. ред.), за свое место в политике стали бороться разные политические силы. Жапыкеев заявил, что вместе с соратниками удерживал Белым дом — пока с ним не встретился Жапаров.

«Мы вместе с [Максатом] Мамыткановым, [Мирбеком] Мияровым и еще 4-5 партиями закрыли «Белый дом», никому его не отдавали. Ни “Шаолиню” (экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев — прим. ред.), ни кому-либо еще, никому не отдавали. Мы говорили им: “Идите отсюда, стойте в стороне”. […] После этого меня позвал Садыр-аба [Жапаров]. Сказал: “Приходи в офис, давай посидим, поговорим”. Мы встретились, и тогда он сказал: “Передай «Белый дом» мне, отдай мне, я старше тебя, мы как братья, столько лет я к этому шел. Сыймык, отдай «Белый дом» мне”…», — рассказал Жапыкеев.

Тогда Жапыкеев поддержал Жапарова и даже, очень недолго, был чиновником его правительства, возглавляя Финпол — пока ведомство просто не ликвидировали. После его назначили прокурором в Ыссык-Кульской области, но он уволился через месяц.

Как и многие бывшие сторонники Жапарова, например, Орозайым Нарматова, Азамат Марипов, Мелис Аспеков — Жапыкеев критикует нынешнее окружение президента.

«Дайырбек Орунбеков, [Каныбек] Туманбаев, его команда. Они [президенту] не дают ни с кем встречаться, разговаривать, прямо ревнуют. Но ревновать нельзя. Надо и снаружи смотреть. Надо и с народом общаться. Везде подхалимы. “Хоп, майли Садыр аба, Садыр Нургожоевич”… Нельзя верить такому. Это очень опасная вещь», — говорит он.

Глава отдела инфополитики администрации президента Дайырбек Орунбеков (в прошлом сторонник Райымбека Матраимова — прим. ред.) уже отреагировал и обвинил бывшего главу финпола во лжи.

«Он наговорил, что к президенту никого не пускают, ревнуют и не дают ни с кем видеться. Господин Сыймык, вы, должно быть, привыкли нести чепуху без удержу у себя на кухне. Предупреждаю вас: не лгите и не разводите клевету. Время, когда можно было болтать всё, что вздумается — эпоха кухни — прошло», — написал Орунбеков, сделав отсылку к старым видео Жапыкеева. Жапыкеев обрел популярность, рассуждая о коррупционерах и политиках, записывая видео из кухни.

Что же произошло в октябре 2020 года?

Президент утверждает, что устроил революцию из колонии, другие политики, в том числе Жапыкеев, говорят, что глава государства вышел из колонии благодаря им. Но что происходило в октябре 2020 года?

У «Клоопа» есть подробнейший материал о событиях того месяца — Октябрьская (не)революция: Политический кризис в Кыргызстане, его причины и итоги (которых нет).

4 октября 2020 года прошли выборы в парламент — прошли они грязно, наблюдатели фиксировали нарушения, снимали видео подвоза избирателей и передачи денег. Выиграли две провластные партии, которых и обвиняли в подвозе и подкупе.

5 октября, пока президент Сооронбай Жээнбеков утверждал, что выборы прошли демократично, несогласные объединились и вышли на акцию протеста. Часть дня протесты выглядели как большая вечеринка — на площади играла музыка, пели песни, кто-то даже танцевал. Но к ночи часть протестующих стала шатать забор Белого дома и начался их разгон.

Уже после полуночи разогнанным удалось собраться и захватить сначала площадь у Белого дома, а затем и сам Белый дом. Некоторые политики были ранены во время попыток силовиков разогнать демонстрацию — например, Жанар Акаев получил ранение в ногу, в него попал осколок гранаты, а Темирбек Асанбеков был ранен в торс, ниже груди.

Позже станет известно, что в этот день погиб молодой парень — 19-летний Умут Алтынбек уулу. Сестра погибшего рассказывала, что ему в ногу попала граната и раны были несовместимы с жизнью.

После из мест заключения освободили многих политиков, которых посадили при Алмазбеке Атамбаеве или Сооронбае Жээнбекове — одним из них был Садыр Жапаров.

Ближе к пяти утра 6 октября Жапаров приехал на площадь Ала-Тоо, где под восторженные крики протестующих произнёс короткую речь с той же трибуны, на которой днём ранее выступали другие оппозиционеры.

Был освобожден и бывший президент Алмазбек Атамбаев и другие задержанные по политическим делам.

К 9 часам утра стало известно, что на волне протеста несогласных с результатами выборов в парламент к власти попытались вернуться старые политики, начался захват должностей и единение среди оппозиции исчезло. Итоги выборов в парламент были отменены.

7 октября после полуночи город Бишкек защищали дружинники — агрессивные сторонники Садыра Жапарова бродили по городу и требовали назначить его премьером. Накануне поздно вечером часть депутатов в отеле «Достук» выразила согласие на то, чтобы Жапаров возглавил кабмин. При этом заседание проходило закрыто, с нарушением процедур и под давлением со стороны ОПГ. Жапаров стал считать себя премьером и пригласил в свое правительство лидеров молодежного протеста — Тилека Токтогазиева и Эльвиру Сурабалдиеву.

8 октября сторонники Жапарова митинговали у дома правительства, а сам политик, считавший себя легитимным премьером (при наличии премьера Кубатбека Боронова, отставку которого президент Сооронбай Жээнбеков на тот момент еще не принял — прим. ред.) дал первые важные обещания.

Сказал, что Жээнбеков уйдет в отставку, а экс-зампред таможни и фигурант журналистских расследований о коррупции и контрабанде Райым Матраимов будет заключен под стражу, как только Жапаров официально приступит к работе. Но к этому времени у Жапарова появился соперник — молодые политики предложили кандидатом в премьеры Тилека Токтогазиева.

9 октября старые, молодые, с богатым политическим бэкграундом и без опыта в политике объединились и вышли на митинг «для борьбы с ОПГ», а по сути для противостояния Садыру Жапарову. Общим премьером этого объединения был предложен Омурбек Бабанов, Токтогазиев согласился. На площади у Белого дома с объединением столкнулись с агрессивными сторонниками Жапарова — Токтогазиев и телохранитель одного из политиков были госпитализированы. Токтогазиева при этом ранили в голову. Бабанов и другие бывалые политики вскоре умчались. Президент объявил в городе режим ЧП.

10 октября депутаты парламента избрали и.о. премьер-министра Садыра Жапарова, а в это время спецслужбы задержали бывшего главу государства Алмазбека Атамабева и его сторонников по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

14 октября парламент утвердил Садыра Жапарова премьер-министром. При этом многие депутаты утверждали, что им угрожали. 15 октября Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. В конце дня Жапаров объявил себя и.о. президента.