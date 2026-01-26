Об освобождении Кубанычбека Кадырова из СИЗО еще 24 января сообщил экс-глава финпола Сыймык Жапыкеев. Тогда же он поблагодарил президента Садыра Жапарова за освобождение Кадырова и призвал также освободить Шайлообека Атазова, Кадыра Атамбаева, Темирлана Султанбекова и Урмата Барыктабасова — все они были задержаны по одному делу о якобы призывах к беспорядкам.

25 января стало известно, что из заключения вышел и экс-депутат Шайлообек Атазов, предположительно, под подписку о невыезде.

Массовый арест политиков

22 ноября, накануне выборов в парламент, в Кыргызстане прошли массовые аресты и допросы. Тогда были допрошены, обысканы и лишены свободы сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр, он член партии «Социал-Демократы», его соратники Темирлан Султанбеков и Эрмек Эрматов, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев, а также экс-депутаты Шайлообек Атазов, Кубанычбек Кадыров и Урмат Барыктабасов.

В тот же день 22 ноября к ГКНБ был доставлен и Сыймык Жапыкеев, который не понимал причин интереса со стороны спецслужб и говорил, что никак «не связан с Кадыром», вероятно имелся в виду именно Кадыр Атамбаев. Также сначала был задержан, но после допроса отпущен оппозиционер Адахан Мадумаров.

После задержания спецслужбы распространили видео, на котором Темирлан Султанбеков сидя на кухне рассуждал с неизвестным мужчиной о политике. Неизвестный задавал наводящие вопросы о президенте и главе ГКНБ. Султанбеков в видео заявил, что экс-премьер Сапар Исаков мог бы быть президентом, и что через пару лет, а то и раньше в Кыргызстане сменится власть.

Также вскоре спецслужбы распространили видео, на котором уже Атазов вместе с другим мужчиной — Мухтарбеком Жусупбековым — рассуждают о происходящем в стране. Так они с осуждением говорили о преследовании малого и среднего бизнеса в стране и выразили мнение о том, что такое отношение может негативно сказаться на самой власти, что если народ не выдержит, то пострадать могут и дети Камчыбека Ташиева. Жусупбеков также был задержан по делу о массовых беспорядках.

Есть ли связь между задержанными?

Связь Атазова, Кадырова и Барыктабасова с задержанными социал-демократами не была ясна, ведь Атазов был сторонником коррупционера Райымбека Матраимова, который вступил в прямой конфликт с Атамбаевым. Оппонентом Атамбаева был и Кадыров, которого при правлении этого президента осудили по делу о якобы беспорядках на большой срок, он вышел на свободу уже при Жээнбекове. Не был сторонником Атамбаева и Барыктабасов, публично заявивший в 2018 году что ушел из политики и возвращаться в нее не намерен.

На суде 15 января, по словам адвоката социал-демократов Нурбека Токтакунова, многие задержанные познакомились впервые.