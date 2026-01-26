Асель Азаматова рассказала о систематическом домашнем насилии со стороны бывшего супруга депутата седьмого и восьмого созывов парламента Эльдара Сулайманова. Из-за отсутствия реакции милиции на заявления о насилии Азаматова сделала публикации об этом в соцсетях и приложила фото с гематомами на теле.

«Я устала бороться в одиночку с несправедливостью (…) Мне очень стыдно выносить такое в общество. Но, к сожалению, когда человек имеет деньги и власть, то шансы защититься от него равны нулю», — написала она.

По словам Азаматовой, она ранее обращалась в милицию, четырежды писала заявления, но они оставались без внимания, вероятно из-за влиятельности ее супруга.

«Человек, который травит мою жизнь, и психологически ломает моих детей. Эльдар Сулайманов. Я вынуждена обратиться к общественности и к правоохранительным органам через соцсети, так как от написанных мною заявлений о семейном насилии (а их было четыре) толку нет», — написала пострадавшая.

Азаматова рассказала, что вышла замуж за Сулайманова в 2016 году и уже через два года он стал ее избивать, в том числе избивал ее беременной.

«Здесь я на 16 неделе беременности. На фото следы от ударов каталкой для теста. Как вы можете догадаться, от ударов я упала на правый бок и удары каталкой пришлись преимущественно на левую часть тела. Но это не помешало отцу моих детей потом отпинать меня в живот. Скорая забрала меня с кровотечением, шансов сохранить беременность было мало. Я восстанавливалась в одиночку, отец-молодец объявился через месяц. С него как с гуся вода никаких даже бесед не провели в милиции», — написала она под фото с гематомами на теле.

Свое последнее заявление в милицию — четвертое — она написала в апреле 2024 года, когда он избил ее на глазах их троих сыновей. Когда она написала заявление в 2023 году — депутат на почве конфликта бросал в нее камнями и мог попасть в детей, милиционеры отказались его брать.

«Когда я попросила помощи и хотела заявить об угрозе здоровью, жизни, то милиционеры сказали, что дом его, и я не могу иметь никаких претензий», — рассказала она.

Азаматова добавила, что долго замалчивала насилие, потому что не хотела оставлять детей без отца.

После того, как Азаматова разместила публикации в соцсетях о фактах домашнего насилия со стороны депутата в МВД пообещали провести «проверку».

«Когда придет, уточним, где и что произошло. Поднимем все заявления — кому и какие она писала ранее. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве «Азаттыку».

Депутат прокомментировал ситуацию, назвал это «старым конфликтом» и по факту ничего не опроверг.

Кто такой Сулайманов?

Эльдару Сулайманову 40 лет, в прошлом был депутатом горкенеша Оша от партии «Ата Журт Кыргызстан». Также занимался бизнесом. Пришел в парламент в седьмом созыве от той же партии, а в парламент в восьмом созыве прошел по округу №5.

Он сын экс-министра транспорта и экс-депутата Нурлана Сулайманова, которого можно заметить в окружении президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Как и Жапаров с Ташиевым, он занимал пост в правительстве при правлении Курманбека Бакиева, а сейчас является советником председателя кабмина.

В 2010 году Нурлана Сулайманова подозревали в незаконной передаче в оборот «АзияУниверсалБанка» 206,6 млн сомов государственных средств. Следствие считало, что проценты от этой суммы присваивались Максимом Бакиевым и Нурланом Сулаймановым. Будучи депутатом парламента Нурлан Сулайманов покинул страну и уже заочно против него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и объявили в розыск. В 2020 году горсуд сообщил, что дело против Сулайманова было прекращено еще в 2016 году.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах насилия в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться. Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

При этом безнаказанность преступников приводит к систематическому семейному насилию, которое завершается фемицидом — убийством женщины. В Кыргызстане каждый год происходит более 20 убийств женщин. Подробнее об этом можно прочитать здесь.