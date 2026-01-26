На 48 году жизни не стало Айдай Асангуловой — она была одной из немногих в Кыргызстане, кто обучал людей древнему национальному прикладному ремеслу. Известно, что у нее осталось двое детей.

Асангулова была этнографом и дизайнером, хорошо знала историю кыргызских традиционных нарядов и пыталась создать частный этнографический музей. Она популяризировала кыргызскую культуру и ремесла с 2010 года.

«Что делает нацию нацию? В первую очередь, язык. А потом одежда, культура и ремесло», — рассказывала Асангулова Клоопу три года назад. За свои работы она получила шесть знаков «Юнеско». Главной целью своей организации «Кийиз дуйно» она называла возрождение, сохранение и популяризацию древних традиционных знаний и всего, что с этим связано.

Посмотрите наше видео о том, какой была Айдай Асангулова: