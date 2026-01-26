Это действительно очень удобный мессенджер, но, к сожалению, как экстремист, я его порекомендовать не могу.

Проблема в том, что большинство чатов в Telegram не защищены сквозным шифрованием.

Это значит, что все, что вы пишете, по сути хранится на серверах Telegram, и к вашим чатам могут получить доступ как сотрудники компании, так и любые спецслужбы, в том числе ГКНБ.

Другая проблема с Telegram заключается в том, что в нем достаточно сложно сохранять свою анонимность, если вы участвуете в каких-то группах, каналах и так далее.

Когда вы регистрируетесь в Telegram, вам присваивают уникальный ID, который остается неизменным на протяжении существования вашей учетной записи.

То есть, если потом в том же аккаунте вы меняете номер телефона, то ваш ID не меняется, и система видит, что профиль использует тот же человек.

Если вы на старом номере телефона пытаетесь создать новый аккаунт, то, естественно, Telegram тоже все эти связи видит.

Поэтому, чтобы более-менее себя анонимизировать, нужно одновременно заводить и новый ID, и новый номер телефона, который раньше никогда не был связан с вами в Telegram.

Я понимаю, что сложно, но постарайтесь ничего чувствительного в Telegtam не писать, ну и вообще будьте аккуратны с этим мессенджером.

Ринат Тухватшин