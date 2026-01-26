Используйте мессенджеры вместо обычных звонков и смс.
Намного сложнее перехватить информацию, которая проходит через современные мессенджеры, чем ту, которая передается, когда вы звоните или отправляете смс по обычной связи.
Если бы подчиненные господина Ташиева могли расшифровывать современное шифрование, то Камчыбек Кыдышаевич был бы уже не главой ГКНБ, а президентом планеты Земля.
Вот три простых правила, которые сделают использование любого мессенджера намного более безопасным.
-
Настройте двухфакторную аутентификацию
Если вы заходите в ваш мессенджер только при помощи смс, то считайте, что ваш аккаунт уже у вас угнали.
Вопрос только в том, кто сделает это быстрее, мошенники или спецслужбы?
Если в качестве второго фактора вы используете электронную почту, пожалуйста, убедитесь, что это не какой-нибудь Mail.ru, Яндекс или другой российский сервис, и там тоже стоит двухфакторная аутентификация.
Почему не российские сервисы? Потому что Кыргызстан активно сотрудничает с Россией и спецслужбы смогут легко получить доступ к вашим аккаунтам.
Лучший способ двухфакторной аутентификации, пожалуй, Google Authenticator.
-
Используйте исчезающие сообщения
Почему? Потому что, если получат доступ к вашей переписке или к аккаунту вашего собеседника, то спецслужбы прочитают все сообщения.
Но, если у вас настроен таймер на уничтожение сообщений, то, даже, если доступ к вашим мессенджерам получили, то содержание разговоров, вероятнее всего, никто не узнает (если только вы не используете Telegram. Про риски использования российских сервисов мы говорили раньше).
-
Регулярно проверяйте «Связанные устройства»
В настройках почти каждого мессенджера вы можете найти такую вкладку, которая называется «Связанные устройства».
Пожалуйста периодически проверяйте ее и контролируйте, чтобы там не было устройств, о которых вы не знаете.
Если в этой вкладке появится незнакомое устройство, значит, кто-то получил доступ к вашему аккаунту. Вам стоит срочно отвязать это устройство и сменить пароль.