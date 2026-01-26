Используйте мессенджеры вместо обычных звонков и смс.

Намного сложнее перехватить информацию, которая проходит через современные мессенджеры, чем ту, которая передается, когда вы звоните или отправляете смс по обычной связи.

Если бы подчиненные господина Ташиева могли расшифровывать современное шифрование, то Камчыбек Кыдышаевич был бы уже не главой ГКНБ, а президентом планеты Земля.

Вот три простых правила, которые сделают использование любого мессенджера намного более безопасным.