Кыргызстан подал в суд ЕАЭС иск к России, которая отказывается соблюдать соглашение по трудовым мигрантам, сообщает 24.kg и Kaktus.media. Об этом заявил 27 января на заседании Комитета по труду и соцвопросам Жогорку Кенеша председатель Фонда обязательного медицинского страхования Кыргызстана Азамат Муканов.

«Кыргызская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет требования, прописанные в соглашениях ЕАЭС. Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами. […] Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов», — цитируют издания слова Муканова.

О каком именно соглашении идет речь, не уточняется. Судя по содержанию упомянутых статей, это Договор о Евразийском экономическом союзе (Раздел XXVI «Трудовая миграция»), подписанный пятью странами ЕАЭС в 2014 году.

Статья 96 этого Договора гласит, что страны ЕАЭС проводят согласованную миграционную политику, а «сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции основывается на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

Согласно статьям 97 и 98, работодатель в ЕАЭС может нанимать граждан любой другой страны союза без разрешений и патентов. При этом работник и члены его семьи имеют такие же права на социальное страхование (включая ОМС) и скорую медпомощь, как и граждане страны, в которой он работает.

Доступ к ОМС в России граждане стран ЕАЭС получили с 1 января 2017 года. Евразийская экономическая комиссия разъяснила, что речь идет о полноценном доступе граждан ЕАЭС к бесплатной медпомощи по ОМС – о таком же, как и у россиян. Для этого им нужно предъявить трудовой или гражданско-правовой договор с местным работодателем (пункт 4 ст. 98 Договора о ЕАЭС). Если трудового договора нет, нужно купить полис добровольного медицинского страхования.

Но объем этой помощи серьезно ограничен Приложением №30 к Договору о ЕАЭС. Согласно этому документу, гражданам ЕАЭС бесплатно оказывают только экстренную и неотложную медпомощь. После того, как угроза их жизни или здоровью миновала, они должны оплачивать лечение сами. Или добиваться, чтобы их страна оплатила им медицинскую эвакуацию на родину.

Какое событие стало поводом для иска со стороны Кыргызстана, ни 24.kg ни Kaktus.media не уточняютт. Но в ноябре 2025 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что условия получения медицинского полиса для иностранных граждан в России изменились. С 28 ноября мигрантов лечат бесплатно только после пяти лет их легальной работы в России. Это противоречит Договору о ЕАЭС и Приложению №30.

«Кыргызская республика подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — сообщил депутатам Азамат Муканов.

Суд ЕАЭС находится в Минске. Председателем суда с 2024 года является российский кадровый дипломат Алексей Дронов. Кыргызстан в суде представляет зампредседателя, бывшая судья ВС КР Айжамал Ажибраимова.