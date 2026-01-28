Мне очень важно, чтобы мои переписки не читали спецслужбы, а мои звонки не прослушивали. Поэтому я выбираю Signal.

Он использует шифрование, которое не по зубам кыргызскому ГКНБ, российскому ФСБ и, скорее всего, даже американскому ЦРУ.

Signal не хранит мои сообщения на серверах компании, они есть только на моем устройстве. И когда я их удаляю, они действительно исчезают навсегда.

Откуда я знаю? У Signal, в отличие от других мессенджеров, открытый код. Это значит, что любой может посмотреть как именно работает приложение и что конкретно происходит с передаваемыми данными.

Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими правилами максимально безопасного использования этого мессенджера.

Используйте новый логин и скройте номер телефона

Чтобы сохранить свою анонимность, заведите новый логин, который будете использовать только для Signal, и запретите другим людям видеть ваш номер телефона.

С помощью поиска вас смогут найти только если будут точно знать ваш логин, поэтому чем более рандомный набор символов это будет, тем лучше.

Если вы захотите с кем-то списаться, вы сможете отправить этому человеку ссылку или QR-код, перейдя по которым откроется чат с вами.

Исчезающие сообщения по умолчанию

Прежде всего, когда вы используете Signal, убедитесь, что во всех чатах у вас настроены исчезающие сообщения.

Это значит, что вы написали сообщение, прошло какое-то время, и это сообщение удалилось и у вас, и у вашего собеседника.

Это важно потому, что если вас задержат или задержат вашего собеседника, спецслужбы не смогут прочитать вашу переписку.

Установите PIN

В случае с Signal, если кто-то сможет получить доступ к вашему аккаунту, он все равно не сможет прочитать ваши переписки, потому что архив хранится только на вашем девайсе.

Но это все равно, как минимум, не приятно, поэтому обязательно установите PIN. Это разновидность двухфакторной аутентификации в Signal и приложение попросит его ввести, если в ваш аккаунт попытаются залогиниться с другого устройства.