Я хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете смотреть и читать наши материалы после того, как кыргызские власти признали мою деятельность и материалы «Клоопа» экстремистскими.

Особенно я хочу поблагодарить тех людей, которые продолжают ставить нам лайки, оставлять комментарии и делиться нашими материалами. В Кыргызстане это сейчас небезопасно.

Также я хочу поблагодарить и тех людей, которые просто смотрят наши материалы, не прибегая к таким рискованным действиям.

Мы не первые оказались в такой ситуации и, к сожалению, можем стать не последними. Независимые СМИ преследуют и в других странах.

Сегодня я хочу рассказать вам, как вы можете поддержать нас и другие медиа, оставаясь анонимными читателями и не прибегая к лайкам и комментариям.

Я называю этот метод «тихий или невидимый лайк».

В первую очередь, если вы смотрите наши видео или читаете наши карточки, просмотрите и прочитайте материал до самого конца.

Социальные сети увидят, что вы посмотрели нас от и до, и в следующий раз порекомендуют вам и другим пользователям, которые похожи на вас, еще больше наших материалов.

Будет еще лучше, если после просмотра материала вы нажмете на иконку нашего логотипа и перейдете на главную страницу профиля.

Там вы можете посмотреть другие наши материалы или пройти по ссылке в шапке профиля, где вы сможете почитать наши длинные тексты.

Все это также дает понять соцсетям, что наш контект вам интересен и они начинают распространять его среди других пользователей.

Эти действия относительно безопасны, потому что публично данные о них соцсети не раскрывают.

Спасибо, что остаетесь с нами!

Ринат Тухватшин