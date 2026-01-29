«Клооп» продолжает рассказывать, как приближенные президента завладевают бизнесом, который Госкомитет нацбезопасности «вернул» государству. На этот раз речь о том, как турецкий партнер племянника Садыра Жапарова получил в аренду бишкекскую гостиницу «Достук» с казино на первом этаже. Ранее часть этой гостиницы ГКНБ отобрал у собственников — якобы из-за незаконной приватизации.

«Незаконная приватизация»

Все началось в 2023 году, когда депутат Чынгыз Айдарбеков на заседании Жогорку Кенеша поднял вопрос о передаче целого этажа гостиницы «Достук» в Бишкеке под казино. Кто принял такое решение и почему оно не было озвучено публично, спросил Айдарбеков у Эмиля Кызаева, тогдашнего главы кыргызстанской федерации профсоюзов, которой исторически принадлежала гостиница.

Кызаев пояснил, что у федерации осталось лишь чуть больше половины акций «Достука», остальное — принадлежит частным лицам, которые участвуют в принятии решений.

Тогда Айдарбеков обратился к присутсвовавшему на заседании сотруднику Генпрокуратуры Мирлану Майтпасову с вопросом: «Сколько уголовных дел было возбуждено по незаконной приватизации государственного имущества, находящегося в ведении федерации профсоюзов, в течение [последних] 30 лет?»

Оказалось, их было 29, но только три из них к тому моменту дошли до суда (еще по 17 делам расследование было завершено, а 14 дел — закрыты). Более тридцати объектов было возвращено государству. Была ли среди этих объектов гостиница «Достук» Майтпасов не уточнил.

Вернули чтобы отдать

А уже в апреле 2024 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев отчитался: «незаконно» приватизированная часть гостиницы «Достук» стоимостью в 300 млн сомов, принадлежавшая частным лицам, возвращена государству. Это подтвердил и годовой отчет акционерного общества «Гостиница Достук» на Кыргызской фондовой бирже: 35,6% акций были переданы Управлению делами президента, остальное оставалось за федерацией профсоюзов.

Но, как это часто бывает с национализированными активами, долго объект в ведении государства не продержался. Всего через десять месяцев акционерное общество «Гостиница Достук» безвозмездно передало почти 20% своих основных средств и имущества частной компании «ФРЗ-Холдинг» — в рамках инвестиционного соглашения. А к апрелю 2025 года и оставшаяся часть «Достука» была отдана «ФРЗ-Холдингу» в аренду на 25 лет.

Тогда эта новость облетела все кыргызстанские СМИ. Журналисты зафиксировали, что учредителем и руководителем «ФРЗ-Холдинга» на тот момент был Чубак Асанов и Сүйүнбек Уметалиев. Последний был совладельцем работающего в гостинице «Казино Кристал».

Но кто такие Асанов и Уметалиев, откуда у них деньги на инвестиции, а главное — на каких условиях гостиница перешла владельцам казино, публично озвучено не было. Возможно, потому что Асанов и Уметалиев были лишь временными владельцами лакомого актива.

Дети чиновника-миллиардера

В июле 2025 года в компании «ФРЗ-Холдинг» появился новый владелец — турецкий бизнесмен Сипахи Тан (в Турции у него есть компания Тан холдинг). А его брат, Недим Жан Сипахи, получил долю в казино «Кристалл».

Сипахи Тан и Недим Жан Сипахи — сыновья бывшего члена муниципального совета Бешикташа от Республиканской народной партии в Стамбуле Хусейна Авни Сипахи.

В 2018 году Хусейн Авни Сипахи был уволен со своей должности после расследования МВД Турции. В 2022 году ему и его коллегам с муниципалитета прокуратура предъявила обвинение в вымогательстве и коррупции. По версии следствия, Сипахи с коллегами требовал от бизнесменов жертвовать деньги в благотворительный фонд муниципалитета в обмен на улаживание их проблем. Значительная часть денег фонда распределялась между самим Сипахи, его коллегами и их родственниками. Сипахи был задержан, но через пять месяцев отпущен под подписку о невыезде. В апреле 2025 года его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Во время следствия по делу Сипахи турецкая полиция оценила его состояние в $1 миллиард. По данным следствия, его сыновья Недим Жан Сипахи и Сипахи Угур Толгахан имели дорогую недвижимость.

В 2025 году все три сына Хусейна Авни Сипахи открыли бизнес в Кыргызстане. Сипахи Тан и Недим Жан Сипахи стали совладельцами казино «Кристалл» и гостиницы «Достук», а Сипахи Угур Толгахан — получил долю в лотерейной компании «Кей Джи Лотерея».

Директором казино « Кристалл » у братьев Сипахи работает человек с весьма интересным прошлым — Бакытбек Омуракунов , которого в сентябре 2024 года задержал ГКНБ по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева и в связях с узбекским криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым (Салим Бойвоча). Ранее Омуракунов был президентом компании «Аю Холдинг» Шаршенбека Абдыкеримова, которого ГКНБ тоже обвинял в финансировании ОПГ.

Железобетонный партнер

«ФРЗ-Холдинг» – это не только отель «Достук». Компании принадлежит фабрика по производству бетона, цементная фабрика, песчано-гравийный карьер, логистическая компания. А еще она инвестирует в строительство малой ГЭС.

Владелец холдинга, Сипахи Тан, — не просто бизнесмен из Турции, решивший инвестировать в Кыргызстан. Он бизнес-партнер семьи Садыра Жапарова. Вместе с племянником президента, Эскатом Нуркожоевым, он владеет компаниями «РУТА Комур» и «РУТА Бетон». Кроме того, у нее есть еще несколько разноплановых проектов.

Кроме компании «ФРЗ-Холдинг», Сипахи Тан в 2025 году открыл в Кыргызстане еще пять компаний: ОсОО «Танкин Холдинг», ОсОО «СИПКА», ОсОО «БЕТАН», ОсОО «РУТА Бетон», ОсОО «РУТА Комур».

Кирпичный племянник

Племянник президента Эскат Нуркожоев — еще один талантливый член семьи президента, чья бизнес-карьера в последние годы резко пошла в гору. Сейчас он владеет пятью компаниями.

Кроме ОсОО «РУТА Бетон», ОсОО «РУТА Комур», племянник Жапарова также совладелец в ОсОО «Каракол Логистик», ОсОО «Саруу Кирпич» и учредитель в ОсОО ОДА «Север Юг Секьюрити».

Но судя по открытому бюджету, активна из них лишь одна — «Саруу Кирпич», которая производит кирпич. Руководит компанией Кылычбеков Тилек Кылычбекович. В 2018 году он был уволен с должности замначальника из Налоговой службы за предоставление ложных сведений при устройстве на государственную службу. В приложении Гетконтакт Кылычбеков записан как «Тилек Кирпичный Завод», «Тилек Зам Нач Налог», «Тилек Аба Саруу», «Рустамдын Бажасы». Судя по этим записям, он может быть свояком сына президента Садыра Жапарова Рустама, жена которого родом из села Саруу.

Это не первый случай когда родственники и приближенные президента Садыра Жапарова становились обладателями большого бизнеса в Кыргызстане. «Клооп» ранее уже рассказывал про сестру президента Райкан Жапарову, которая открыла совместный бизнес с сыном владельца рынка «Дордой» Аскара Салымбекова. А невестка Бурул Кыштобаева стала партнером крупных бизнесменов, таких как экс-мэр Азиз Суракматов, экс-владельца развлекательного центра Сан Сити Александра Сана и бывшего владельца завода ЖБИ Александра Полянского.