Вы готовы раскрыть все сайты, на которые вы заходите?

Да-да, в том числе «Клооп», материалы которого признаны в Кыргызстане экстремистскими, TikTok, который заблокирован, и запрещенные порносайты.

Если сейчас вы заходите в Кыргызстане в интернет без VPN, наши спецслужбы могут видеть абсолютно все сайты, которые вы посещаете.

Да, даже, если вы используете браузер в режиме «Инкогнито».

А что же тогда делать?

Если вы находитесь в Кыргызстане и пользуетесь интернетом, пожалуйста, используйте VPN.

VPN позволит вам получить доступ к заблокированным в Кыргызстане ресурсам и не даст спецслужбам понять, на какие именно сайты вы заходите.

Мы рекомендуем в основном платные VPN, потому что бесплатные могут продать ваши данные мошенникам, спецслужбам и другим компаниям.

Из бесплатных сервисов, которые мы рекомендуем, это только Tor (VPN и браузер).

Tor – это сеть, которую поддерживают волонтеры, где ни у кого даже потенциально не будет ВСЕХ ваших данных.

При правильном использовании Тор может помочь вам оставаться полностью анонимным даже для того сайта, на который вы заходите.

Помимо Tor мы советуем еще несколько платных VPN: Proton VPN, Mullvad VPN.

Для более продвинутых пользователей, желающих создать свой VPN, можем посоветовать сделать его на базе Outline.