WhatsApp – мессенджер, который превратил школьные родительские собрания в политические кружки.

Безопасно ли его использовать? Честно говоря, я не знаю.

WhatsApp принадлежит компании Meta, бывший Facebook. И они заявляют: сообщения и разговоры через WhatsApp так надежно зашифрованы, что даже их собственные сотрудники не смогут их прочитать.

Проверить это никак нельзя. Можно только поверить им на слова.

Мы понимаем, что WhatsApp – это очень удобно и его используют миллионы людей, в том числе в Кыргызстане.

К сожалению, сообщения о том, что аккаунты WhatsApp взламывают и воруют появляются регулярно.

Вряд ли вы совсем откажетесь от WhatsApp после прочтения этих карточек. Хотя бы потому, что какие-то важные для вас собеседники, возможно, используют только этот мессенджер, но вот, что нужно сделать, чтобы максимально защитить свой аккаунт:

Двухфакторная аутентификация

В WhatsApp есть целых две опции.

Первая – это пин-код, который состоит максимум из 6 цифр, и его относительно легко подобрать, но это может сделать не каждый. Так что лучшее пин все-таки установить.

Вторая опция – создать ключ доступа. Если это сделать, то при попытке зарегистрировать ваш номер в WhatsApp на другом устройстве, приложение попросит использовать ключ доступа вместо кода по смс, который довольно легко могут перехватить как мошенники, так и спецслужбы.

Советуем использовать обе опции одновременно.

Исчезающие сообщения

Это нужно для того, чтобы если кто-то получит доступ к вашему аккаунту или к аккаунту вашего собеседника, он не смог прочитать вашу переписку, потому что она автоматически уничтожится через заданный период времени.

Таймер для исчезающих сообщений можно настроить как для каждого чата отдельно, так и задать таймер для всех чатов по умолчанию.

Резервное копирование со сквозным шифрованием

Если вы все же решите не удалять свои переписки, а напротив, хотите хранить архив, то настройте сквозное шифрование вашей резервной копии. Это значит, что без пароля расшифровать и прочитать ваши переписки будет сложно.

Проверяйте связанные устройства

то нужно делать регулярно, потому что так вы будете точно знать есть ли у других девайсов доступ к вашему аккаунту.

Если вы обнаружите в списке устройств незнакомые, то нужно закрыть им доступ к аккаунту, а также сменить пин-код и ключ доступа для двухфакторной аутентификации.

Используйте закрытые чаты

Такие переписки не отображаются в общем списке чатов и их нельзя прочитать без секретного кода.

Обязательно устанавливайте код, иначе в общем списке чатов будет отдельная строка, показывающая, что у вас в принципе есть секретные чаты, хотя сами переписки и адресаты видны не будут.

Существенный минус: если у вас будут целенаправленно искать переписку с каким-то конкретным человеком по номеру телефона, тогда WhatsApp переписку найдет, но не даст ее прочитать без кода, поэтому там лучше тоже ставить таймер на удаление сообщений.

Защитите IP-адрес во время звонков

Мессенджер утверждает, что если активировать эту настройку, то звонки с вашего устройства будут передаваться в защищенном режиме через серверы WhatsApp.

Это должно затруднить определение вашего местоположения, но качество звонков при этом снизится.