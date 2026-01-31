WhatsApp – мессенджер, который превратил школьные родительские собрания в политические кружки.
Безопасно ли его использовать? Честно говоря, я не знаю.
WhatsApp принадлежит компании Meta, бывший Facebook. И они заявляют: сообщения и разговоры через WhatsApp так надежно зашифрованы, что даже их собственные сотрудники не смогут их прочитать.
Проверить это никак нельзя. Можно только поверить им на слова.
Мы понимаем, что WhatsApp – это очень удобно и его используют миллионы людей, в том числе в Кыргызстане.
К сожалению, сообщения о том, что аккаунты WhatsApp взламывают и воруют появляются регулярно.
Вряд ли вы совсем откажетесь от WhatsApp после прочтения этих карточек. Хотя бы потому, что какие-то важные для вас собеседники, возможно, используют только этот мессенджер, но вот, что нужно сделать, чтобы максимально защитить свой аккаунт:
Двухфакторная аутентификация
В WhatsApp есть целых две опции.
Первая – это пин-код, который состоит максимум из 6 цифр, и его относительно легко подобрать, но это может сделать не каждый. Так что лучшее пин все-таки установить.
Вторая опция – создать ключ доступа. Если это сделать, то при попытке зарегистрировать ваш номер в WhatsApp на другом устройстве, приложение попросит использовать ключ доступа вместо кода по смс, который довольно легко могут перехватить как мошенники, так и спецслужбы.
Советуем использовать обе опции одновременно.
Исчезающие сообщения
Это нужно для того, чтобы если кто-то получит доступ к вашему аккаунту или к аккаунту вашего собеседника, он не смог прочитать вашу переписку, потому что она автоматически уничтожится через заданный период времени.
Таймер для исчезающих сообщений можно настроить как для каждого чата отдельно, так и задать таймер для всех чатов по умолчанию.
Резервное копирование со сквозным шифрованием
Если вы все же решите не удалять свои переписки, а напротив, хотите хранить архив, то настройте сквозное шифрование вашей резервной копии. Это значит, что без пароля расшифровать и прочитать ваши переписки будет сложно.
Проверяйте связанные устройства
то нужно делать регулярно, потому что так вы будете точно знать есть ли у других девайсов доступ к вашему аккаунту.
Если вы обнаружите в списке устройств незнакомые, то нужно закрыть им доступ к аккаунту, а также сменить пин-код и ключ доступа для двухфакторной аутентификации.
Используйте закрытые чаты
Такие переписки не отображаются в общем списке чатов и их нельзя прочитать без секретного кода.
Обязательно устанавливайте код, иначе в общем списке чатов будет отдельная строка, показывающая, что у вас в принципе есть секретные чаты, хотя сами переписки и адресаты видны не будут.
Существенный минус: если у вас будут целенаправленно искать переписку с каким-то конкретным человеком по номеру телефона, тогда WhatsApp переписку найдет, но не даст ее прочитать без кода, поэтому там лучше тоже ставить таймер на удаление сообщений.
Защитите IP-адрес во время звонков
Мессенджер утверждает, что если активировать эту настройку, то звонки с вашего устройства будут передаваться в защищенном режиме через серверы WhatsApp.
Это должно затруднить определение вашего местоположения, но качество звонков при этом снизится.