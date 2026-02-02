После митингов в защиту частных автошкол милиция задержала двух директоров автошкол. Главу «Центра подготовки водителей» Медербека Тагайбека уулу, участвовавшего в митинге, подозревают в «призывах к массовым беспорядкам». Официально не за участие в митинге, а за пост в инстаграм, точнее за комментарии людей под постом. Его отправили в СИЗО до 28 марта.

«27 января были обнаружены публикации, направленные на дискредитацию органов власти Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации в стране», — сообщает ГУВД Бишкека.

Второй задержанный директор автошколы — К. Ж. Сначала суд сообщил, что ему предъявлено обвинение по статье «Насильственный захват власти», и отправил директора автошколы под домашний арест. Однако позже пресс-служба суда сообщила, что указала не ту статью и К.Ж. подозревается в подделке документов.

Митинг в защиту автошкол



В конце января представители автошкол собрались у центрального аппарата Госцентра регистрации транспортных средств и водительского состава в Бишкеке. Их собрание в итоге превратилось в митинг, так как они не могли добиться ответов от чиновников о реформе в сфере обучения водителей. Одним из самых острых вопросов собрания стало закрытие частных автошкол.



Сначала власти объявили, что частные автошколы закроют, а государство будет обучать водителей 14 месяцев, но позже срок обучения сократили до 10 месяцев. Стоимость обучения сначала озвучивалась в районе от 100 до 70 тысяч сомов. Но после критики общественности глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что стоимость составит 19 тысяч сомов.

«Во-первых, наши лицензии бессрочные. [Сейчас, согласно закону], если будет какое-то нарушение или не прошли аттестацию, лишение лицензии будет проходить поэтапно. Вначале будут проверки, потом еще раз будут проверять. Во-вторых, уже со штрафом. Если и это провалишь, будет штраф в размере 17 500 сом. После того, как оплачиваешь штраф, дадут еще месяц на подготовку. Только после таких процедур через суд школу лишат лицензии. Я считаю, то что сейчас творится [закрытие автошкол] — грубейшее нарушение закона. Есть ощущение, что там наверху решили так, как будто позвонили и сказали: “вырубите свет всем автошколам”. И на это все остановили», — говорил на собрании ныне задержанный Медербек Тагайбек уулу.



Вопрос закрытия автошкол дошел и до парламента и часть депутатов раскритиковали это решение властей. Депутат Болот Ибрагимов, в прошлом активист, получивший публичную известность благодаря борьбе за безопасность на дорогах, сказал, что проблема не в частных автошколах, а в коррупции в государственных органах.

«Как человек, который долгое время боролся с коррупций в силовых структурах, могу сказать, что проблемы с выдачей водительских удостоверений образовались на стыке автошкол и государственных органов. МВД, вместо того чтобы поддерживать 10-12-месячное обучение, должно принести извинение народу за то, что допустили коррупцию и продавали водительские удостоверения на протяжении долгих лет. Крайне неправильно закрывать частные автошколы и монополизировать обучение. Дело в коррупции в государственных органах, а не в обучении и его качестве. Сегодня в народе очень большое недопонимание, госорганы выглядят крайне негативно. И если директор не может пояснить позицию государства в этом плане, пусть другой человек придет и объяснит», — сказал он..

Владельцы автошкол говорили, что из-за реформ лишатся работы сотрудники более 300 автошкол, находящихся в стране.

В итоге владельцев автошкол лично раскритиковал президент Садыр Жапаров, заявив, что они делают это все «ради заработка».

Он 28 января президент Садыр Жапаров дал интервью агентству «Кабар». Он сообщил, что частные автошколы в стране перейдут под государственное управление, однако не разъяснил, на основании какого закона и по каким правилам это будет происходить.

«В надежде сохранить свой частный бизнес они распространяют разную информацию. Устраивают манипуляции вроде: “обучение будет дорогим”, “10 месяцев — это слишком долго”. Цена не будет такой уж высокой, сейчас ведутся расчеты. Разговоры о том, что обучение якобы будет стоить 100 или 150 тысяч сомов — это всё выдумки», — заявил президент.

30 января Жапаров подписал указ о приостановлении лицензий частных автошкол на полгода — до 30 августа 2026 года