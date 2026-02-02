Если вы до сих пор думаете, что режим «Инкогнито» или «Приватный» в браузере скрывает ваши действия от всех в интернете, то этот текст для вас.

К сожалению, этот режим не делает вас инкогнито практически ни для кого.

Надеюсь вы знаете, что ваш браузер сохраняет историю всех сайтов, на которые вы заходите. То же самое делает и ваш интернет-провайдер.

Так вот, режим «Инкогнито» не делает из вас невидимку, он просто не сохраняет историю сайтов, которые вы посетили, но это касается только вашего браузере на вашем устройстве.

Интернет-провайдер продолжает фиксировать на какие сайты вы заходите. Эту же информацию видят и спецслужбы, которые мониторят весь трафик в Кыргызстане.

От них вам режим «Инкогнито» никак не поможет.

Если вы действительно хотите себя анонимизировать, то как минимум используйте VPN или Tor VPN и Tor браузер.