Верховный суд Кыргызстана 2 февраля должен был начать пересмотр дела журналистки Махабат Тажибек кызы, которую осудили на шесть лет лишения свободы за якобы призывы к беспорядкам.

Ходатайство о пересмотре дела адвокаты подали после заявления Комитета по защите журналистов (CPJ) совместно с семью международными правозащитными организациями. В документе они требовали немедленного освобождения журналистки на основании выводов рабочей группы ООН.

В ноябре рабочая комиссия ООН призвала освободить журналистку Махабат Тажибек кызы, сообщив, что Кыргызстан нарушил семь статей Всеобщей декларации прав человека и шесть статей Международного пакта о гражданских и политических правах при аресте Махабат Тажибек кызы.

Тажибек кызы, более двух лет находящуюся в заключении, пришли поддержать другие журналисты, активисты, правозащитники — но заседание в итоге перенесли на 3 марта.

«Судьи сказали, что дело слишком большое. От себя добавлю, что если отмести 10 томов личной информации о нас, то в остатке остаются лишь парочка страниц ложных показаний эксперта о том, что “борьба за свободу”, — это насильственные действия», — прокомментировал происходящее супруг Махабат, журналист-расследователь Болот Темиров.

Махабат Тажибек кызы необходима медицинская помощь — об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

«В последний месяц Махабат плохо себя чувствует, родные вынуждены каждую неделю доставлять ей необходимые медикаменты. По словам адвоката, ей необходимо более тщательное обследование — УЗИ и МРТ», — написала она в своих соцсетях.

Дело против Тажибек кызы

Махабат Тажибек кызы — журналистка и глава расследовательского издания «Темиров Лайв». Вся команда издания подвергалась преследованиям за свои расследования. Слежка, видео, снятые на скрытую камеру, травля через фейков, а потом и надуманные уголовные дела. Так, 22 января 2022 года в офис «Темиров Лайв» ворвались силовики, всех сотрудников положили на пол, изъяли технику, а в карман Болоту Темирову подкинули наркотики.

Хотя Темирова признали невиновным по делу о наркотиках, его признали виновным в якобы подделке документов, похитили из здания суда и вывезли в Россию — как гражданина России. Ему запрещено приезжать в Кыргызстан еще несколько лет. Так Темирова разлучили с женой и сыном.

Махабат Тажибек кызы осталась в стране вместе с командой — все они продолжили заниматься журналистикой. Но 16 января 2024 года в Кыргызстане произошли массовые аресты — задержали 11 человек, так или иначе связанных с работой «Темиров Лайв». Арестам подверглись, как действующие, так и бывшие сотрудники издания. Их обвиняли в призывах к беспорядкам и даже озвучивали претензии к конкретному материалу, однако большинство задержанных вообще не были с этим материалом связаны.

В апреле под давлением общественности и мировых организаций часть задержанных, в том числе давно не работавших в издании, отпустили под домашний арест. 10 октября 2024 года Махабат Тажибек кызы приговорили к 6 годам лишения свободы. Акына Азамата Ишенбекова к пяти. Журналистов Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к трем годам пробации. Остальных оправдали. В настоящее время в заключении находится только Махабат кызы, Азамата Ишенбекова помиловали.

Таким образом, в колонии Махабат Тажибек кызы находится больше года, но вместе с временем проведенным в СИЗО она лишена свободы больше двух лет. Учитывая, что у Тажибек кызы несовершеннолетний ребенок, согласно закону, исполнение ее наказания могли отсрочить, но суд не проявил гуманность в этом вопросе. В ноябре 2025 года рабочая комиссия ООН призвала освободить журналистку Махабат Тажибек кызы.

Рабочая группа ООН также заявила, что Махабат Тажибек кызы должна получить компенсацию за неправомерное лишение свободы, а сам факт ее ареста должен расследоваться — и виновные должны понести наказание.

«Власти [Кыргызстана] преследовали ее именно за ее критические политические взгляды», — считают в ООН. Кроме того, рабочая группа ООН подчеркнула, что дело Махабат Тажибек кызы — это часть кампании Кыргызстана по подавлению инакомыслия и тенденции подавления независимых медиа в стране.



Группа также призвала власти Кыргызстана доработать стать 278 «Массовые беспорядки» и не использовать ее в политических преследованиях.

Дело в отношении десяти других сотрудников «Темиров Лайв», которые сейчас находятся на свободе, рабочая группа ООН рассматривала ранее и вынесла схожие рекомендации.