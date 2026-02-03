Сообщения СМИ о том, что правительство Кыргызстана подало в суд ЕАЭС иск к России из-за ее отказа обеспечить бесплатными полисами ОМС семьи трудовых мигрантов, как выяснилось, несколько преувеличили решительность официального Бишкека.

О том, что Кыргызстан «подал в суд на российскую сторону», заявил 27 января на заседании Комитета по труду и соцвопросам Жогорку Кенеша председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Кыргызстана Азамат Муканов.

«Кыргызская сторона подала в суд на российскую сторону, которая не исполняет требования, прописанные в соглашениях ЕАЭС, — цитировали 27 января его слова 24.kg и Kaktus.media. — Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами. […] Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов», — сказал Муканов.

Формулировку «подала в суд на российскую сторону» журналисты интерпретировали как иск, и использовали это слово в заголовках.

Это вызвало болезненную реакцию в Москве, которая, на фоне затянувшейся войны с Украиной, переживает кризисы и в отношениях с другими соседями. 28 января, РИА Новости со ссылкой на замглавы ФОМС Кыргызстана Санжарбека Исаева сообщило, что речь идет не об иске, а о просьбе дать разъяснения по вопросам медстрахования семей мигрантов в России.

«Разъяснение суда Евразии нам потом даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС, для более сильной аргументации нашей позиции, для проведения совместных диалогов и дальнейших работ. Только для этого», — цитирует Исаева российское госагентство.

Но, видимо, этого показалось мало, и 30 января подачу иска опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Некоторые СМИ писали о том, что якобы Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском. Это неправда. Никакого иска не было. Киргизская сторона это также оперативно подтвердила», — заявила она.

По ее словам, Бишкек просит у суда разъяснить нормы договора о ЕАЭС в части обязательного медицинского страхования. При этом консультативное заключение суда будет носить рекомендательный характер — то есть, ни к чему Россию не обяжет.

То, что Кыргызстан обратился за разъяснением, а не с иском следует и из картотеки суда ЕАЭС. Запрос на толкование касается двух положений договора в рамках ЕАЭС: п. 3 ст. 98 и п. 4 ст. 98. Согласно документам, Кыргызстан требует разъяснить, верно ли понимание, что государства-члены ЕАЭС должны обеспечить членам семей трудящихся доступ к обязательному медицинскому страхованию в равной мере, что и собственным гражданам.

Напомним, что согласно статьям 97 и 98 Договора о ЕАЭС, во всех странах союза работник и члены его семьи имеют равные права на социальное страхование (включая ОМС). Доступ к ОМС в России граждане стран ЕАЭС получили с 1 января 2017 года. Евразийская экономическая комиссия разъяснила, что речь идет о полноценном доступе граждан ЕАЭС к бесплатной медпомощи по ОМС – о таком же, как и у россиян. Для этого им нужно предъявить трудовой или гражданско-правовой договор с местным работодателем (пункт 4 ст. 98 Договора о ЕАЭС).

Но объем этой помощи оказался ограничен Приложением №30, где гражданам ЕАЭС бесплатно гарантирована только экстренная и неотложная медпомощь. За все остальное они должны платить сами. А с 28 ноября мигрантов в России стали лечить бесплатно только после пяти лет их легальной работы. Это противоречит Договору о ЕАЭС и Приложению №30.

Кроме того, у России есть внутренние законы, которые не вполне соответствуют ее международным договорам. Российское издание «Эксперт» отмечает, что согласно ст. 10 российского закона об ОМС, право на получение полиса в РФ распространяется на трудящихся граждан ЕАЭС, но не на членов их семей, за исключением тех случаев, когда у родственников трудовых мигрантов есть РВП или ВНЖ. На этапе написания Договора о ЕАЭС эти вопросы не были регламентированы детально.